Apple Music: Mehr als 250 neue Wiedergabelisten decken zahlreiche Aktivitäten und Stimmungen ab

Denkt man an das vergangene Apple-Event zurück, so ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit vor allem das neue MacBook Pro, welches in Erinnerung bleibt. Dass sich das Unternehmen während der ersten Minuten einiger Audio-Themen annahm, geriet da fast schon in Vergessenheit. Dabei tut sich in dem Bereich so einiges: Mit den AirPods 3 hat Apple bald neue Ohrhörer mit Hauterkennungssensoren und einer bemerkenswerten Akkulaufzeit im Sortiment. Ferner feilt Cupertino am hauseigenen Streaming-Service: Für Apple Music steht in Kürze ein neuer Tarif bereit. Und etliche neue Wiedergabelisten halten eine enorme Bandbreite an Songs und Genres bereit, um situationsbezogen für die passende musikalische Untermalung zu sorgen.Im Rahmen der „Unleashed“-Veranstaltung erklärte Apple, neue Playlists für den Streaming-Dienst veröffentlichen zu wollen. Dem Unternehmen zufolge passen diese zu unterschiedlichen Stimmungen und Aktivitäten – und werden von der Apple-Music-Redaktion entsprechend kuratiert. Die Listen sind vor allem für den Gebrauch von Siri und damit für den kommenden Voice-Tarif optimiert: Cupertino bietet mit dieser Option einen eingeschränkten Zugriff auf Apple Music. Abonnenten zahlen lediglich 4,99 Euro pro Monat, müssen aber auf eine vollumfängliche Bedienung der App verzichten und ihre Musikwünsche über den Sprachassistenten äußern. Mehrere Geräte unterstützt der abgespeckte Service genauso wenig wie 3D-Audio mit Dolby Atmos, Lossless Audio oder Songtexte in Echtzeit.Da kommen die neuen Playlists gerade recht, reichen für deren Wiedergabe doch einfache Sprachbefehle aus. Um sie anzuhören, reicht aber auch einer der bestehenden Tarife aus. Mehr als 250 dieser Listen speist Apple in den Service ein und scheint dabei tatsächlich kaum eine Aktivität oder Befindlichkeit unberücksichtigt zu lassen: So umfasst das Themenspektrum Angebote für Sport und Workout, Gefühle von Traurigkeit, Wut sowie Zuversicht und vieles mehr. Wer eine für das eigene Sternzeichen kuratierte Playlist sucht, wird ebenfalls fündig. Allerdings präsentiert Apple die neuen Listen noch nicht übersichtlich in der App. MacStories liefert eine umfangreiche Darstellung des Angebots und einen passenden Kurzbefehl , welcher zu den Listen führt.