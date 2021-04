Apple Music: City Charts gehen an den Start – die Top-25 für über 100 Städte

Täglich aktualisierte "Hitparaden"

Fünf deutsche Städte sind mit von der Partie

"City Charts" für jedermann einsehbar

Über persönlichen Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten. Das gilt auch und vor allem, wenn es um Musik geht. Die Vorlieben der Hörer wechseln dabei nicht nur in Abhängigkeit etwa von Alter und Kulturkreis, auch regional gibt es zuweilen große Unterschiede. Apple trägt dieser Erkenntnis ab sofort Rechnung, und zwar mit einem neuen Feature für Apple Music, welches ab sofort zur Verfügung steht.Apple hat die Vielzahl der bislang angebotenen Playlists des hauseigenen Musikstreamingdienstes um "City Charts" erweitert. In jeder dieser "Hitparaden" finden sich die 25 Songs, welche mit Apple Music in einer bestimmten Stadt am häufigsten gehört werden. Apple aktualisiert diese Wiedergabelisten täglich, so dass sich ein aktuelles Bild der jeweiligen Tops und Flops ergibt. Zur Verfügung steht das neue Feature vom Start weg für weltweit mehr als 100 Städte und Metropolregionen in zahlreichen Ländern auf fast allen Kontinenten.In Deutschland gibt es die neuen "City Charts" für die fünf Städte Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt und München. Deren Top-25 mit den beliebtesten Songs ähneln sich zwar, allerdings gibt es kleine Unterschiede bei den Platzierungen. Die Schweiz ist mit Zürich vertreten, auch die österreichische Hauptstadt Wien findet sich in der Liste. Welche Songs die Apple-Music-Nutzer in weit entfernten Städten wie Kuala Lumpur, Brisbane und Beijing hören, aber natürlich auch in New York City, Los Angeles und Buenos Aires, kann man den "City Charts" ebenfalls entnehmen.Die Inhalte der neuen Wiedergabelisten lassen sich in der Musik-App auf iPhone, iPad, Mac und Apple TV sowie in der Web-Version von jedermann einsehen. Abspielen kann man die enthaltenen Songs allerdings nicht, hierfür ist ein Abonnement für Apple Music[/url] erforderlich. Apple verlangt für den hauseigenen Streamingdienst 9,99 Euro pro Monat, der Familientarif kostet 14,99 Euro, Studenten zahlen 4,99 Euro. Die Songs der "City Charts" sowie alle anderen Inhalte lassen sich bereits während des kostenlosen dreimonatigen Probezeitraums anhören.