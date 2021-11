Die Gewinner der Apple Music Awards 2021

Apple Music Award in fünf Kategorien und weitere Ehrungen

Bei Apple Music handelt es sich längst nicht mehr um einen simplen Streamingdienst, dessen Kernfunktionen lediglich das Bereitstellen einzelner Songs umfasst. Der Abo-Service wartet mit kuratierten Wiedergabelisten auf, verweist mit den „City Charts“ auf angesagte Trends und trumpft mit Online-Radio auf. Dank Lossless, Dolby Atmos sowie 3D-Audio kommen Enthusiasten auf ihre Kosten. Einzig bei den Hörbüchern setzte Apple im Gegensatz zu anderen Anbietern den Rotstift an (siehe hier ). Eine weitere Möglichkeit, um die Marke voranzutreiben, sind die Apple Music Awards: Diese wurden nun zum dritten Mal verliehen und stellen den Auftakt zu einigen Sonderveranstaltungen dar.Mit den Apple Music Awards ehrt Cupertino die Leistungen unterschiedlichster Interpreten in fünf verschiedenen Kategorien: Neben dem Künstler des Jahres gibt es Preise für den Songwriter des Jahres und dem herausragendsten Newcomer. Außerdem werden der beste Song sowie das beste Album des Jahres prämiert. Nach welchen Kriterien Apple genau vorgeht, bleibt indes etwas vage: Neben der redaktionellen Perspektive von Apple Music würden die Preise auch das widerspiegeln, was Abonnenten auf der ganzen Welt am meisten hören. Dieses Jahr gibt es aber eine Neuerung: Interpreten aus fünf Ländern und Weltregionen, darunter Deutschland, Frankreich, Afrika, Japan sowie Russland, werden ebenfalls mit einem Preis bedacht.Als Künstler des Jahres geht der kanadische Sänger The Weeknd hervor, dessen Lieder zwischen R&B, Pop, Indie und elektronischer Musik oszillieren. Sein neues Albumsei von so vielen Abonnenten vorgemerkt worden wie kein anderes. Mit gleich drei Auszeichnungen wurde die US-Schauspielerin Olivia Rodrigo gekürt: Sie gilt der Redaktion von Apple Music als „Breakthrough Artist of the Year“, ihr Albumund die Hit-Singleerhielten die Auszeichnung als bestes Album beziehungsweise Lied des Jahres 2021. Um den Titel „Songwriter of the Year“ machte sich die R&B-Sängerin H.E.R. verdient.Der Rapper RIN erhielt einen Apple Music Award in der Kategorie „Artist of the Year (Germany)“. Ab dem 7. Dezember sind auf Apple Music und in der Apple-TV-App Interviews und weitere Inhalte zu den Gewinnern der diesjährigen Preisverleihung zu finden.