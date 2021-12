Gewinner der App Store Awards 2021, Apple nennt Anwendungen mit den meisten Downloads

Apps des Jahres 2021

Sobald sich das Jahr dem Ende zuneigt, tauchen nur allzu gerne Hitlisten mit den beliebtesten Produkten, Filmen und dergleichen mehr auf. Apple informiert ebenfalls über die besten und begehrtesten Songs auf Apple Music und gewährt einen Einblick in die Download-Statistiken von kostenlosen sowie kostenpflichtigen Apps. Außerdem prämiert Cupertino mit dem App Store Award auch dieses Jahr die aus Sicht des Konzerns gelungensten Anwendungen für das iPhone, iPad, Apple TV, den Mac sowie die Apple Watch. Auch ein Spiel des hauseigenen Dienstes Apple Arcade wurde mit einem Preis bedacht.Gewinner in der Kategorie „iPhone App of the Year“ ist, das sich an Kinder richtet und ein wenig aus der Reihe fällt: Die App hat den Charakter eines Videospiels, Games stellen aber eine eigene Rubrik dar. Unter den iPad-Anwendungen wusstedie Jury zu überzeugen: Die App dient der mobilen Videobearbeitung und vermag auch mit so manchen professionellen Ansprüchen umzugehen. Die Mac-Apphält Gedanken und Ideen in Dokumenten fest, die sich besonders schnell teilen lassen.wiederum richtet sich an Sport-Fans und erhielt die Auszeichnung für die beste Apple-TV-Applikation. Wer möglichst detaillierte Informationen zum Wetter benötigt, sollte einen Blick aufwerfen – die Version für die Apple Watch gewann einen App Store Award.Die vollständige Liste lautet wie folgt:Apple nennt fünf Anwendungen, die in diesem Jahr durch die Decke gingen. Neben der Dating- und Networking-Appfindet sich auch der Überraschungserfolgunter den Prämierten. Ebenfalls ausgezeichnet wurdensowie. Bei den Spielen stand auch 2021 im Zeichen der MOBAs:geht als Sieger in der Kategorie „iPhone Game of the Year“ hervor.Apple nennt auch die Apps mit den höchsten Download-Zahlen. Auf dem iPhone spielen vor allem Soziale Netzwerke eine tragende Rolle: TikTok rangiert auf Platz eins, YouTube und Instagram folgen gleich danach.Bei den bezahlten iOS-Apps stehthoch im Kurs,ist zudem jene App mit den meisten Downloads unter den bezahlten iPad-Anwendungen. Bei den iPad-Spielen landetauf Platz eins unter allen Games mit kostenlosem Download, der beliebteste Bezahltitel ist mithingegen ein alter Bekannter.