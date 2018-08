Mit einem Dreh in die Zukunft reisen

Ungeliebtes Kind geht nicht ganz verloren

watchOS-Historie: Apple änderte immer grundlegende Funktionen

watchOS 5 winkt mit neuen Features

Mit watchOS 5 entfernt Apple eine wenig genutzte Funktion der Apple Watch: Time Travel. Mit dem Erscheinen des neuen Betriebssystems im Herbst streicht der Konzern sie ersatzlos. Nur in einem Zusammenhang bleibt die damit eingeführte Mechanik noch aktiv. Das berichtet die Seite Apple Insider.[banner]Mit watchOS 2, dem ersten großen Update des Smartwatch-Betriebssystems, erhielt die Uhr das Feature "Time Travel". Nach der Wahl der Funktion unter "Uhr" / "Time Travel" lässt sich mit einem Dreh der Digitalen Krone die Zeit in die entsprechende Richtung bewegen. Dann zeigt die Uhr Termine, Wetter und Daten anderer unterstützender Apps der Zukunft oder Vergangenheit an – ohne in die entsprechende App wechseln zu müssen. Drittanbieter konnten die Funktion in ihre Apps einbauen. Auch einige Ziffernblätter unterstützen Time Travel mit Animationen, etwa "Sonne", indem das Watchface die Sonnenstände des Tages zum jeweiligen Zeitpunkt zeigt. Ein weiteres Beispiel stellt das Astronomie-Ziffernblatt dar, das die Rotation der Erde per Dreh animiert.In der Beta von watchOS 5 fiel nun Entwicklern auf, dass der Umschalter mit dem sich Time Travel aktivieren ließ aus den Einstellungen verschwunden ist. Insgesamt war die Popularität der Funktion nicht besonders hoch, weder bei den Nutzern, noch bei den App-Entwicklern. Letztere implementierten selten die Zeitreise-Fähigkeit in ihre Programme. Die Animationen per Dreh sollen aber beim Sonnen- und Astronomie-Ziffernblatt erhalten bleiben.Wie üblich schneidet Apple mit jeder neuen Generation des Betriebssystems für die Apple Watch ein paar alte Zöpfe ab und gruppiert andere Funktionen um. Mit watchOS 3 etwa ersetzte Apple Glances mit dem Kontrollzentrum. Durch Druck auf die Seitentaste öffneten sich nicht mehr Favoriten aus der Kontaktliste, sondern ein Dock mit zehn Apps, die im Hintergrund laufen.Apple kündigte auf der WWDC 2018 watchOS 5 für diesen Herbst an. Beobachter rechnen mit einem Erscheinungstermin im September, womöglich gemeinsam mit der Vorstellung einer neuen Auflage der Apple Watch. Das System bringt dann unter anderem ein konfigurierbares Kontrollzentrum, interaktivere Benachrichtigungen dank WebKit-Integration und Walkie Talkie – ein Sprachnachrichtensystem unter watchOS-Nutzern - mit.