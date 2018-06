watchOS 5 - die nächste Generation des Uhrensystems

Bessere App-Integration

Weitere Neuerungen

Das mit watchOS 4 eingeführte Siri-Ziffernblatt erhält mit watchOS 5 auch Unterstützung für Drittanbieter-Apps

Siri-Aktivierung funktioniert nun auch ohne "Hey Siri!"-Stimmkommando, sondern einfach per Armbewegung

Die Podcast-App wandern mit watchOS 5 auch auf die Apple Watch

Das Kontrollzentrum lässt sich umsortieren

Luftqualität als neue Ziffernblatt-Komplikation und UV-Index in der Wetter-App

Auf Wunsch gibt es automatische Software-Updates über Nacht (also wie von iOS bekannt)

Hardware-Voraussetzung: Erste Apple Watch ist altes Eisen

Im Herbst erscheint eine neue Version von watchOS. Version 5 bringt unter anderem Verbesserungen im Fitness-Bereich mit. Über die Funktion namens "Daily Coaching" sieht der Nutzer fortan auch monatliche anstatt nur tägliche oder wöchentliche Ziele, außerdem lassen sich Freunde direkt zu Challenges herausfordern. Als zusätzliche Workouts stehen Yoga und Wandern zur Verfügung, Outdoor-Joggen soll zuverlässiger erfasst werden. Außerdem erkennt die Apple Watch automatisch, wann ein Workout begann – hat man vergessen, diesen manuell zu aktivieren, geht die Trainingseinheit in Zukunft nicht mehr verloren, sondern wird nachgetragen.Als neue Watch-App führt Apple "Walkie Talkie" ein. Nutzer können damit untereinander kommunizieren, indem sie sich Sprachnachrichten von der Uhr aus schicken. Die Gegenseite hört die gesprochene Nachricht sofort – natürlich eine Erlaubnis vorausgesetzt. Walkie Talkie arbeitet sowohl über WLAN als auch über das Mobilfunknetz.Benachrichtigungen werden interaktiver, beispielsweise dank möglicher WebKit-Integration. Bislang war es nur möglich, Nachrichten anzuzeigen und mit Text oder Sprache zu reagieren. Außerdem können weitere Funktionen direkt auf dem Ziffernblatt eingeblendet werden. Apple verspricht zudem bessere System- und App-Performance – und Apps können endlich auch im Hintergrund Ton abspielen.Schlechte Nachrichten für Besitzer einer Apple Watch der ersten Generation (also 2015, nicht Series 1). watchOS 5 wird darauf nicht mehr laufen, Apple beendet damit schon dreieinhalb Jahre nach Verkaufsstart die softwareseitige Unterstützung.watchOS 5 erscheint im Herbst, ein neues Ziffernblatt gibt es schon heute Nacht. Außerdem stellte Apple ein neues Armband vor, das in Kürze im Store auftaucht. Für Entwickler gibt es wie üblich direkt nach Event-Ende eine Betaversion.