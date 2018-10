Company of Heroes 2 unterstützt nun Metal

Mehr Inhalt für weniger Geld

Überarbeitet und angepasst

Company of Heroes 2 unterstützt mit dem Update auf Version 1.3.1 Apples Grafik-API Metal. Zudem bietet Publisher Feral Interactive das Spiel nun zusammen mit allen erhältlichen DLC als Master Collection an.Der Strategie-Titel versetzt den Spieler in den Zweiten Weltkrieg. Zunächst auf der Seite der Alliierten kämpfen seine Einheiten im Echtzeitmodus gegen Hitlers Übermacht. Die Missionen reichen dabei von der Verteidigung Stalingrads bis zum Einmarsch in Berlin. Drei Add-ons sind für das Spiel erschienen, die Feral nun gemeinsam mit dem Hauptspiel im Paket anbietet. Dabei geht es in "Ardennes Assault" um das Knacken der deutschen Vormachtstellung in Nordfrankreich durch US-Truppen, während man in "British Forces" Einheiten der Krone bis nach Deutschland führt. "The Western Front Armies" bietet zwei neue Fraktionen mit entsprechenden Herausforderungen: Das Oberkommando West und die US Army.Zeitgleich hat das Studio am Unterbau gearbeitet: Company of Heroes setzt in der Version 1.3.1 nicht mehr auf OpenGL, sondern auf Metal. Damit sollte die Grafik-Performance des Spiels steigen.Außerdem liegt es nun komplett in 64-bit vor. Feral gibt zusätzlich an, sowohl die Mojave-Kompatibilität als auch Gesamtperformance und Stabilität verbessert zu haben. Company of Heroes 2 – Master Collection ist zur Zeit für 43,99 Euro im Mac App Store erhältlich.