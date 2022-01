Budget-iPad: 2022er Modell mit A14-Chip, Wi-Fi 6 und mehr – neues Design erst nächstes Jahr?

2022er iPad: A14-Chip, Wi-Fi 6 und 5G-Option

Neues Design für 2023 erwartet

Apple hat das Budget-iPad in den letzten Jahren zwar stetig weiterentwickelt mit Prozessor-Upgrades, größerem Display und zusätzlichen Features – doch beim Design blieb Apple Altbewährtem treu. Voraussichtlich strebt das Unternehmen aus Cupertino auch für 2022 "nur" ein Prozessor-Upgrade und weitere kleinere Verbesserungen an. Wer auf ein neues Design wartet, muss sich demnach bis nächstes Jahr gedulden – dann soll das Einsteiger-iPad größere Design-Änderungen erhalten.Entwickler und Apple-Leaker @dylandkt hat über seinen Twitter-Account erneut Prognosen für zukünftige Apple-Geräte veröffentlicht. Nachdem er in den vergangenen Tagen bereits unter anderem neue Modelle des MacBook Pro in Aussicht stellte, geht es in einem weiteren Tweet um das Budget-iPad. Dylan geht zunächst auf die möglichen neuen Spezifikationen des 2022er iPad ein. Zwar sei mit keinem Gehäuse-Upgrade zu rechnen, jedoch nehme sich Apple den inneren Werten an.Das preisgünstigste iPad wechselt demnach vom A13- zum A14-Chip, was Geschwindigkeitsverbesserungen und mehr Energieeffizienz bedeuten würde. Hinzu kommen Features wie Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.0, so der oftmals treffsichere Apple-Leaker. Kunden sollen beim iPad 10 zudem die Option für 5G-Mobilfunk erhalten, die beim aktuellen Einsteiger-iPad noch nicht zur Verfügung steht. Beim 10,2-Zoll-Display ändere sich hingegen nichts – ebenso wenig wie beim Lightning-Anschluss, der laut Dylan auch bei der nächsten Generation des Budget-iPads zum Einsatz kommt. Wer USB-C möchte, muss demzufolge weiterhin zu einem der höherpreisigen Modelle greifen.Im Gegensatz zum 2022er Einsteiger-iPad soll Apple für dessen Nachfolger ein umfassendes Neudesign planen. Details zu den konkreten Neuerungen des 2023er iPads nennt @dylandkt nicht. Möglicherweise wechselt Apple beim iPad 11 zu dem kantigeren Gehäuse, das Nutzer schon vom iPad Pro, iPad Air und iPad mini kennen. Auch ein USB-C-Anschluss (statt Lightning) ist denkbar. Bezüglich des möglichen Preises gibt es noch keine Informationen.