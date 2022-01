Analyst zu den kommenden iPhone-SE-Modellen: Vierte Generation mit 5,7-Zoll-Display bereits 2023

Ross Young: „iPhone SE+ 5G“ dieses Jahr, anschließend Gerät mit vermutlich 5,7 Zoll Bildschirmdiagonale

Änderungen am Design wohl erst beim iPhone SE 4

Apples iPhone-Portfolio ist einigermaßen klar strukturiert: Die Geräte der aktuellen Baureihe bedienen das High-End-Segment. Vor allem die Pro-Modelle richten sich an Nutzer, die möglichst keine Kompromisse eingehen möchten. Wer hingegen bereit ist, einige Abstriche in Kauf zu nehmen, kann zum iPhone SE greifen und muss deutlich weniger Geld für das Gerät auf den Tisch legen. Das aktuell verfügbare Modell wurde allerdings bereits im April 2020 veröffentlicht und ist technisch mittlerweile etwas zu stark ins Hintertreffen geraten: Der A13 Bionic leistet zwar nach wie vor gute Dienste, drei GB RAM und fehlende Unterstützung für 5G gelten aber nicht gerade als zeitgemäß. Einmal mehr meldet sich nun ein bekannter Branchenexperte zum iPhone SE zu Wort – und zwar zu den kommenden beiden Generationen des Produkts.Der Analyst Ross Young gilt gemeinhin als gut informiert und weiß üblicherweise über die in zukünftigen Geräten verbauten Panels Bescheid. Keine allzu großen Überraschungen gibt es wohl bei der kommenden Baureihe: Diese erhalte 5G und setze weiterhin auf ein LC-Display mit 4,7 Zoll. Gerüchten zufolge ersetzt Apple den A13 durch den A15. Laut Young könnte sich Apple für einen recht ungewöhnlichen Namen entscheiden: „iPhone SE+ 5G“. Auch auf die vierte Generation des Produkts geht der Analyst ein: Bislang galt es als recht sicher, dass diese im Jahr 2024 auf den Markt kommt – Young hingegen hält einen Release im Jahr 2023 für wahrscheinlicher. Bei der Displaydiagonale seien entweder 5,7 oder 6,1 Zoll möglich – derzeit sehe es danach aus, dass der 5,7 Zoll große Bildschirm das Rennen macht.Beim iPhone SE 3 tut sich wohl nichts beim Design – der Bloomberg-Journalist Mark Gurman rechnet damit, dass das Gerät auf dem kommenden Frühjahrsevent präsentiert wird. Erst bei der vierten Generation dieser Reihe plane Apple verschiedenen Leakern zufolge einige Änderungen am Design: So erklärt etwa DylanDKT, dass sich das Erscheinungsbild des iPhone SE 4 jenem des iPhone XR und 11 annähere. Der Touch-ID-Sensor könnte zudem in den Powerbutton integriert werden, wie dies bereits beim iPad Air der Fall ist (siehe hier ).