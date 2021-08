Bloomberg zum iPhone 13: ProRes-Video, kleinere Notch, Clips mit Bokeh und mehr

ProRes-Video für iPhone 13 und iPhone 13 Pro

Videos mit editierbarem Bokeh

Zusätzliche Foto-Filter und kleinere Notch

Ein neuer Prozessor gilt als gesetzt, Verbesserungen beim Display gelten als wahrscheinlich, und zusätzliche Farben soll es ebenfalls geben. Im Vorfeld der offiziellen Vorstellung des iPhone 13 finden wie schon bei den Vorgängern immer wieder mehr oder weniger zuverlässige Vorhersagen den Weg an die Öffentlichkeit. Zuletzt meldeten Apple-Experten und Leaker unter anderem, dass die neuen Smartphones aus Cupertino über größere Akkukapazitäten und stabileres WLAN verfügen werden. Etliche Neuerungen gibt es laut einem aktuellen Bericht darüber hinaus auch bei den Kameras.Mark Gurman von Bloomberg geht davon aus, dass Apple dem iPhone 13 die Unterstützung des hauseigenen Videoformats ProRes spendiert. Dieses bietet eine deutlich höhere Qualität sowie erweiterte Bearbeitungsmöglichkeiten und kommt bereits seit 2007 in Final Cut Pro zum Einsatz. Es sei allerdings wahrscheinlich, so Gurman, dass ProRes den Topmodellen iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max vorbehalten bleibe. Dafür spreche, dass Apple beim Phone 12 das für Fotos genutzte ProRaw-Format ebenfalls nur in den beiden Flaggschiffen anbiete.Darüber hinaus rechnet Gurman damit, dass die nächste Generation der Smartphones aus Cupertino den bisher nur für Fotos zur Verfügung stehenden "Portrait Mode" bei Videos unterstützt. Mithilfe des von Apple als "Cinematic Video" bezeichneten Verfahrens erzeugt das iPhone 13 mithilfe der True-Depth-Kamera ein Bokeh. Die Hintergrundunschärfe lässt sich zudem nachträglich bei der Videobearbeitung verändern.Den Nutzern eines iPhone 13 stellt Apple zudem voraussichtlich einige zusätzliche Foto-Filter zur Verfügung. Unter anderem wird es Gurman zufolge möglich sein, die Farbtemperatur eines Bildes anzupassen, ohne dabei die weißen Anteile zu verändern. Darüber hinaus soll es einen Stil geben, der härtere Schatten und höhere Kontraste erzeugt. Der Apple-Experte bekräftigt zudem seine bereits früher veröffentlichte Prognose, der zufolge das iPhone 13 mit einem A15-Prozessor und einer kleineren Notch sowie einem 120-Hertz-Display ausgestattet sein wird.