Neue Umfrage bescheinigt hohes Interesse am iPhone 13 – allerdings nicht am mini-Modell

iPhone 13 mini rangiert weit abgeschlagen

Besonders begehrt: 120 Hertz

Apple Watch Series 7 und AirPods 3: bescheidenes Interesse

Auch wenn es bislang keinerlei offiziellen Informationen zum kommenden iPhone gibt, so sickern doch einige Details durch, welche auf mögliche neue Features hinweisen. SellCell nahm die Gerüchte zum Anlass, eine Umfrage unter etwa 3.000 Besitzern eines iPhones durchzuführen und diese zu ihren Kaufabsichten zu befragen. Ferner wurde erhoben, welche der neuen Funktionen besonders auf das Interesse der potenziellen Käufer stoßen. Apple kann unbesorgt sein: Das nächste iPhone weckt bereits jetzt das Interesse vieler bestehender Kunden.SellCell führte die Umfrage in den USA durch und präsentiert nun die Ergebnisse. Viele der Kunden, die bereits über ein iPhone verfügen, scheinen durchaus wechselwillig zu sein: Knapp 44 Prozent der Befragten geben an, das kommende Modell kaufen zu wollen. Aller Voraussicht nach behält Apple die aktuellen Größen bei und wird dementsprechend vier Varianten des iPhone 13 auf den Markt bringen. Das iPhone 13 ohne Namenszusatz erfreut sich bereits jetzt hoher Beliebtheit: 38,2 Prozent der Kaufwilligen liebäugeln mit diesem Modell. Gänzlich anders verhält sich die Begeisterung beim iPhone 13 mini: Nur sieben Prozent möchten dem Gerät eine Chance geben.SellCell legte den Befragten eine Liste mit möglichen Features vor, mit denen die kommenden Flaggschiff-Geräte punkten könnten. Am begehrtesten ist ein 120-Hertz-Panel: Eine so hohe Bildwiederholrate ist im Android-Bereich bereits vielfach Usus, das iPhone beträte damit jedoch Neuland. 22 Prozent der Teilnehmer der Umfrage wünschen sich diese Funktion. Touch ID unter dem Bildschirm sowie ein Always-on-Display zählen ebenfalls zu den wünschenswertesten Features.Übrigens sollten die Befragten auch ihr Interesse zu zwei weiteren Produkten kundtun. Bei der Apple Watch fällt der Wunsch nach dem kommenden Modell eher verhalten aus: 72.2 Prozent erklären, die Series 7 nicht kaufen zu wollen. Noch ernüchternder sind die Zahlen für die AirPods der dritten Generation: Satte 87,1 Prozent der Befragten geben an, sich diese nicht zulegen zu wollen.