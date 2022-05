Bloomberg zum Apple-Headset: Demo-Geräte bereits dem Vorstand gezeigt – baldige Vorstellung möglich

Früher als erwartet?

Viele Fragezeichen

Personalintensive Entwicklung

Bereits seit mehreren Jahren geistern Berichte durch die Gerüchteküche, dass Apple ein Virtual-Reality-/Augmented-Reality-Headset entwickelt. Mittlerweile gibt es ausreichend viele Hinweise, dass es sich hierbei nicht nur um Gerüchte handelt. Beispielsweise ist in Beschreibungsdateien von App Store Connect für kurze Zeit ein neues Betriebssystem aufgetaucht: rOS – kurz für Reality Operating System. Auch Bloomberg konnte bestätigen, dass es sich bei rOS tatsächlich um das Betriebssystem des kommenden Apple-Headsets handelt.Doch noch ist der Zeitplan für eine mögliche Präsentation oder Markteinführung völlig offen: Manche Quellen gehen von einer ersten Demonstration des Headsets auf der Worldwide Developer Conference Anfang Juni 2022 aus – wieder andere rechnen damit, dass Apple erst 2023 einen ersten Blick auf die Brille gewährt. Bloomberg will nun erfahren haben, dass Apple auf einer Sitzung des Vorstands vergangene Woche bereits Demo-Geräte der Apple-Brille zeigte. Derartige Vorführungen finden normalerweise nur statt, wenn sich das Produkt in einem sehr weit fortgeschrittenen Stadium befindet.Ferner soll der Konzern die Entwicklung von rOS in den vergangenen Wochen massiv vorangetrieben haben. Das gewöhnlich sehr gut informierte Magazin schlussfolgert, dass dies sehr stichhaltige Hinweise auf eine baldige Markteinführung sind – vielleicht sogar bereits in den kommenden Monaten.Noch gibt es allerdings sehr wenige konkrete Informationen zum kommenden Headset: Beispielsweise ist noch völlig unklar, welche Zielgruppe Apple mit dem wahrscheinlich zwischen 2.000 und 3.000 Dollar teuren Headset ansprechen will. Für Apple wäre die Brille die erste neue, große Produktkategorie seit Einführung der Apple Watch im Jahr 2015.Auch der Personaleinsatz zeigt, dass Apple hier einen bedeutenden Markt wittert: Laut Bloomberg arbeiten etwa 2.000 Mitarbeiter an der Entwicklung des Headsets. Das Projekt soll allerdings bereits diverse Male verschoben worden sein: Ursprünglich plante Apple wohl bereits 2019 eine möglichen Vorstellung und einer Markteinführung im folgenden Jahr. Technische Schwierigkeiten wie zum Beispiel die Hitzeentwicklung machten aber eine Verschiebung notwendig.