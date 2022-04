Gurman über Neuerungen in iOS 16 – Vorbereitung auf Apple-Brille, Benachrichtigungen und mehr

Keine neue Oberfläche – aber neue Funktionen

iOS 16 als erstes System der Apple-Brille

In knapp zwei Monaten findet die diesjährige World Wide Developers Conference statt. Während es wie immer wilde Spekulationen bezüglich neuer Hardware gibt, sind andere Ankündigungen jetzt bereits sicher. So zeigt Apple am 6. Juni erstmals iOS 16 und macOS 13 sowie die weiteren Systemupdates. Mit der allgemeinen Marktreife ist wieder für September bzw. Oktober zu rechnen. Die internen Projektnamen lauten übrigens iOS 16 (Sydney), watchOS 9 (Kincaid), macOS 13 (Rome) und tvOS 16 (Paris). Mark Gurman von Bloomberg hat sich in seinem PowerOn -Newsletter nun dazu geäußert, welche wichtigen Themen sich Apple für iOS 16 vorgenommen hat und was für die 2022er Version des mobilen Betriebssystems zu erwarten ist.Um erst einmal zu erwähnen, was sich nicht ändert: Laut Gurman überarbeitet Apple zwar möglicherweise die Multitasking-Ansicht auf dem iPad, ansonsten sei aber kein groß angelegtes Redesign zu erwarten. Diskussionen dazu waren schon mehrfach angekommen, immerhin hatte Apple macOS im Herbst 2020 mit Big Sur eine optische Kur verpasst. Nun wird es aber wohl frühestens 2023, bis die UI-Designer auch iOS neu anstreichen – sofern dies in absehbarer Zeit überhaupt geplant ist. Allerdings soll iOS 16 an anderer Stelle wichtige Änderungen erhalten. Gurman spricht unter anderem von den Benachrichtigungen, welchen Apple umfangreiche Verbesserungen spendieren wolle. Gleiches gelte für Health-Features, denn Apple baue den Bereich noch einmal deutlich aus – vor allem wohl im Zusammenspiel mit der Apple Watch, neuen Sensordaten und watchOS 9.Eigentlich hatte Apple geplant, die erste Generation des AR-/VR-Headsets auf der WWDC 2022 zu zeigen, so Gurman. Die internen Betaversionen von iOS 16 seien auch bereits gespickt von Hinweisen auf das Produkt – doch die Ankündigung werde erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Zwar halte Apple noch immer daran fest, das Device während des Produktzyklus von iOS 16 auf den Markt zu bringen, allerdings erst im Jahr 2023. Dennoch sei grundsätzlich denkbar, schon vorher einen Blick auf rOS erhaschen zu können, so der Kurzname des System "RealityOS". Dies gelte auch insofern, als man in den Systemtiefen von iOS 16 so viele Anhaltspunkte finden könne.