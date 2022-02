RealityOS: Apple verrät das nächste Betriebssystem in Protokollen

Verräterische Kommunikationsprotokolle von Xcode

Die Brille kommt – erwartungsgemäß mit eigenem Betriebssystem

Seit rund fünf Jahren summieren sich die Hinweise bezüglich einer neuen Produktkategorie, an der Apple arbeitet. Nachdem zunächst ein kurioser Unfallbericht Apples Pläne angedeutet hatte, folgten zahlreiche konkrete Berichte, Apple arbeite intensiv an einer Computerbrille. Dabei scheint es zwei parallele Projekte zu geben, nämlich einerseits ein AR-/VR-Headset, andererseits eine normale Brille mit AR-Funktionalität. Welches Betriebssystem wohl zum Einsatz kommt, hatten Leaker ebenfalls schon vor mehr als vier Jahren erwähnt. Intern laufe die Entwicklung unter dem Codenamen "rOS", eine Kurzform von "Reality OS". Erstmals gibt es jetzt von Apple selbst eine indirekte Bestätigung, denn verschiedene Nennungen sprechen eine klare Sprache und plaudern die Entwicklung des AR-Systems aus.Im Kommunikationsprotokoll beim Hochladen einer App von Xcode hin zu App Store Connect befindet sich ab sofort nämlich ein neuer Eintrag . Dieser nennt eindeutig "RealityOS" als Plattform-Typus – zwar gehen aus den Einträgen keine exakten Funktionen hervor, allerdings hat Apple die Pläne somit erstmals offiziell dokumentiert. Der Entwickler Steve Troughton-Smith fügt noch eine weitere Information hinzu, denn er entdeckte nicht nur RealityOS als zusätzliche Plattform, sondern fand auch noch den "RealityOS Simulator" – wohlgemerkt nur in einer Zeichenkette erwähnt, mitgeliefert ist ein solches Tool derzeit nicht.Somit sind zwei Dinge klar: Erstens rückt die Marktreife eines Gerätes mit dem neuen System in greifbare Nähe, zweitens gibt es natürlich auch einen Simulator auf dem Mac, um Apps während der Entwicklung lokal zu testen. Es ist zwar nicht bestätigt, bereits auf der diesjährigen WWDC im Sommer einen ersten Blick auf Apples Headset-Pläne werfen zu können, die Chancen sind angesichts der Entdeckung aber deutlich gestiegen. Unbekannt ist, seit wann genau Apple RealityOS in den erwähnten Protokollen erwähnt. Zwar erschien ungefähr zeitgleich mit dem Fund auch die zweite Beta der kommenden Betriebssysteme, dabei kann es sich aber auch um eine zufällige Überschneidung gehandelt haben.