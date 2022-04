Apples VR/AR-Headset: Neue Hinweise auf verspäteten Marktstart

Apples VR/AR-Headset erst 2023 marktreif?

Andere Meinungen zum möglichen Marktstart-Termin

Neuer Apple-Chip und mehr als 10 Sensoren

Apples Arbeit an einem VR/AR-Headset gilt längst als offenes Geheimnis der Branche. Schon seit Langem kursieren entsprechende Gerüchte. Da die diesbezüglichen Meldungen zuletzt immer konkreter wurden, mutmaßten Manche über eine Präsentation des neuen Apple-Produkts zur hauseigenen Entwicklermesse WWDC im Juni und einem Marktstart schon in diesem Jahr. Doch daraus wird möglicherweise nichts, wie auch schon frühere Meldungen andeuteten. Laut eines Marktexperten könnte das Apple-Headset auf 2023 verschoben werden.Der Bericht stammt von Jeff Pu, der als Marktexperte für Haitong International Securities tätig ist. Apple sieht sich demnach möglicherweise mit Verzögerungen im Entwicklungsprozess konfrontiert, die eine Veröffentlichung des VR/AR-Headsets vor 2023 verhindern. Der ursprüngliche anvisierte Verkaufsstart für 2022 sei nicht zu halten.Die Wartezeit für Kaufinteressenten soll sich allerdings nicht stark verlängern. Im ersten Quartal 2023 könnte das Gerät marktreif sein, so Pu. Apple hätte jedoch die Möglichkeit, das Headset schon vorher im Rahmen eines entsprechenden Events zu präsentieren – beispielsweise im Herbst. Sofern es einen App Store für das kommende VR/AR-Produkt gibt, hätten Entwickler so die Gelegenheit, zum Marktstart einige Monate später schon erste Anwendungen zu programmieren.Unter den Marktexperten herrscht jedoch Uneinigkeit bezüglich des prognostizierten Erscheinungstermins. Zulieferer-Insider Ming-Chi Kuo beispielsweise ging im Januar noch von einer Veröffentlichung in diesem Jahr aus. Bloomberg-Journalist und Apple-Experte Mark Gurman nannte kürzlich eine Präsentation irgendwann zwischen Herbst 2022 und Sommer 2023 als realistisches Szenario. Eine große Vorstellung auf der diesjährigen WWDC sei hingegen praktisch ausgeschlossen. Aktuell deutet also alles auf eine Präsentation des neuen Apple-Devices frühestens im Herbst 2022 hin – mit einem Marktstart im Folgejahr.Der Bericht von Jeff Pu enthält außer der Prognose zum Veröffentlichungstermin auch Details zu den technischen Spezifikationen des Geräts. Demzufolge visiert Apple einen gesonderten Chip für das Headset an, was auch schon in früheren Meldungen zum Thema angesprochen wurde. So könne sich das Produkt entscheidend von der Konkurrenz absetzen. Zudem werden mehr als 10 (Bewegungs-)Sensoren inklusive Kameras von Zulieferern wie Sony, Will Semi, Sunny Optical und anderen erwartet. Beim Endpreis könnte Apple die 3000-Dollar-Marke knacken.