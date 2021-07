MacBook Pro 16": Kuo wiederholt Prognosen – und äußert sich zu Mini-LED beim iPad Pro 11"

iPad Pro: Mini-LED kommt im nächsten Jahr für 11"

Von zahlreichen Seiten war zu hören, dass die Präsentation des neuen MacBook Pro 14" und 16" mit M1X-Chips zwar später als geplant erfolgt, jedoch mit höchster Wahrscheinlichkeit noch diesen Herbst stattfindet. Der bekannte und zuverlässige Marktexperte Ming-Chi Kuo hat sich in seiner jüngsten Nachricht an Investoren noch einmal dazu geäußert. Seinen Informationen zufolge beginne die Produktion im dritten Quartal des Jahres, stehe also unmittelbar bevor. Dies bedeute jedoch nicht, dass Apple schon auf dem September-Event mit der Vorstellung aufwarte.Es sei durchaus denkbar, hierzu wieder eine gesonderte Veranstaltung im Oktober oder November einzuplanen – also wie im vergangenen Jahr zur Einführung der ersten M1-Macs. Keine weiteren Angaben macht er zur Hardware selbst, allerdings hatte sich Kuo in den letzten Monaten schon ausführlich geäußert. Viel schnellere Prozessoren, Umstellung auf Mini-LED, zusätzliche Anschlüsse (HDMI, SD-Card), neues Design sowie Wegfall der Touch Bar zählen seinem Kenntnisstand zufolge zu den wichtigsten Merkmalen.Auch über zukünftige iPads äußert sich Kuo und diskutiert die Umstellung auf neue Display-Technologien. Hier stehen zwei Optionen in Raum: Einerseits Mini-LED wie im iPad Pro 12,9" sowie OLED wie in den aktuellen iPhones. Als sicher gilt, dass Apple von LCD Abschied nimmt bzw. nehmen muss – die Produktionskapazitäten sinken nämlich immer weiter. Laut Kuo habe Cupertino vor, auch dem iPad Pro mit 11"-Display Mini-LED zu spendieren. Dieser Schritt erfolge erst im kommenden Jahr, dann ziehe allerdings das kleine iPad in dieser Hinsicht mit dem großen Bruder gleich. In früheren Berichten war zudem von weitreichenderen Neuerungen für die 2022er Generation des iPad Pro die Rede. So hieß es, Apple ermögliche dann erstmals induktives Laden des Tablets – und zwar mit der Funktion, andere Devices auf die Rückseite des iPad Pro zu legen und so mit Strom zu versorgen. Keine neuen Angaben macht Kuo indes zu OLED für die sonstigen iPad-Serien.