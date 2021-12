Bericht nennt Hersteller für Displays des iPhone 14 Pro (Max) – und sieht Ende der Notch

LG erhält Aufträge von Apple

Punchhole vermutlich nur für Pro-Modelle

Als der Leaker Jon Prosser im September Renderings des iPhone 14 Pro Max zeigte, war ihm die Aufmerksamkeit sicher: Seinen Ausführungen zufolge setze Apple unter anderem einige neue Akzente beim Design. Die rückseitig angebrachten Kameras würden sich nicht länger zu einem „Buckel“ erheben, die Lautstärketasten seien rund und die Notch weiche einer kleinen kreisrunden Aussparung, auch „Punchhole“ genannt. Inwieweit Prossers Prognosen zutreffend sind, wird sich noch weisen: Bislang äußerten sich viele Analysten und Branchenkenner kaum zum Design der kommenden Flaggschiff-Geräte. Einzig der Wegfall der Notch ist immer wieder Thema. The Elec will nun herausgefunden haben, wer für die Produktion der Panels zuständig ist.Dem Bericht zufolge übernehme einmal mehr Samsung die Fertigung der Bildschirme – aber nicht allein. Während das Unternehmen sämtliche Panels für das iPhone 14 Pro mit 6,1 Zoll produziere, mische ein weiterer koranischer Konzern bei der Herstellung der Displays für das iPhone 14 Pro Max (6,7 Zoll) mit: Erstmals seien beide Unternehmen für diese iPhone-Komponente gleichzeitig beauftragt worden, so The Elec. Für LG sei dies ein großer Schritt: Das Unternehmen habe sich bei der aktuellen iPhone-Generation zwar an der Entwicklung des Displays beteiligt, allerdings keine Aufträge von Apple erhalten. Nun hoffe LG, in der Lieferkette für das iPhone eine größere Rolle zu spielen. Cupertino profitiere wiederum von einer verminderten Abhängigkeit von Samsung. Dadurch sei auch mehr Gestaltungsspielraum bei der Preisfindung möglich.The Elec rechnet mit einem Punchhole-Display für die Pro-Varianten des iPhone 14. Der Marktexperte Ming-Chi Kuo sieht die Angelegenheit ähnlich, hält die runde Aussparung aber auch für die anderen Varianten der kommenden Baureihe für denkbar. Die Komponenten des TrueDepth-Moduls, das unter anderem Face ID steuert, sollen Gerüchten zufolge unter dem Display verschwinden.