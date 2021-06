Bericht: iPhone ist weiter auf Erfolgskurs, während der Gesamtmarkt schwächelt

Smartphonemarkt im Abschwung, aber Apple legt zu

Analyst sieht Apple-Aktie im Aufwind

iPhones gehören nicht nur in den USA und vielen anderen Ländern zu den beliebtesten Smartphones. Auch in China sind Apples Geräte sehr erfolgreich. Trotz in der Vergangenheit gelegentlich aufgetretener Störfeuer seitens der Regierung verkauft das kalifornische Unternehmen im bevölkerungsreichsten Land der Erde allmonatlich mehrere Millionen iPhones. Jetzt trotzt Apple dort sogar einem allgemeinen Abwärtstrend.Zu diesem Ergebnis kommt der Analyst Samik Chatterjee, der für das US-amerikanische Bankhaus J. P. Morgan tätig ist. Laut seinem Bericht für Investoren, welcher AppleInsider vorliegt, sank in China der Smartphoneabsatz im Mai dieses Jahres um 16 Prozent, verglichen mit dem Vormonat. Davon betroffen waren allerdings nahezu ausschließlich im Reich der Mitte heimische Unternehmen wie Huawei, Xiaomi oder Oppo. Die ausländischen Hersteller hingegen verzeichneten einen deutlichen Anstieg der Absatzzahlen, sie verkauften laut den Zahlen der staatlichen Organisation China Academy of Information and Communications Technology (CAICT) 3,8 Millionen Geräte und damit 41 Prozent mehr als im April. Der Löwenanteil davon entfällt auf Apple, denn andere ausländische Anbieter sind auf dem chinesischen Markt nur schwach vertreten.Bemerkenswert an den von Chatterjee ermittelten Werten ist die Tatsache, dass die Absatzzahlen auf dem gesamten chinesischen Smartphonemarkt im Mai nicht wie üblich anstiegen. Der saisonale Zuwachs im Vergleich zum Vormonat beträgt in China normalerweise etwa 30 Prozent. Apple und die anderen ausländischen Hersteller ließen also die einheimischen Anbieter mit ihrem Zuwachs um 41 Prozent deutlich hinter sich. "Der Vergleich zeigt, dass Apple in der Region weiterhin Marktanteile gewinnt", folgert der Analyst in seinem Bericht. Der iPhone-Konzern trotze damit dem Trend, welcher abwärts weise. Chatterjee rechnet daher damit, dass sich der Kurs der Apple-Aktie weiter positiv entwickelt, und hält einen Anstieg auf 165 US-Dollar im Verlauf der kommenden zwölf Monate für realistisch. Zuletzt notierte das Papier bei knapp 132 US-Dollar.