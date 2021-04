IDC: Verkaufszahlen des Macs verdoppeln sich

Apple profitiert gewaltig

Lieferschwierigkeiten zum Anfang des Quartals

Verwunderlich: Niedrige Verkaufszahlen des Macs im ersten Quartal 2020

Im vergangenen November kamen die ersten Macs mit Apple-eigenen Prozessoren auf den Markt – und das MacBook Air, MacBook Pro 13 und der Mac mini mit M1-Chip überzeugen auf der ganzen Linie. Testberichte und Kundenmeinungen sind in den allermeisten Fällen äußerst positiv bezüglich der ersten Apple-Silicon-Generation. Bezüglich der Nachfragelage konnte Apple kaum einen günstigeren Zeitpunkt für die Einführung neuer Macs erwischen: Durch die Corona-Pandemie ziehen weltweit die Verkaufszahlen für klassische PCs und Laptops an. IDC veröffentlichte neue weltweite Verkaufszahlen von Macs und PCs für das ersten Quartal 2021 – und Apple gehört zu den absoluten Gewinnern: Während über alle Hersteller die Verkaufszahlen um 55,2 Prozent in die Höhe schnellten, steigerte Apple den eigenen Absatz um 111,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum:Im ersten Quartal 2020 verkaufte Apple 3,2 Millionen Macs – im Vergleichsquartal 2021 hingegen 6,7 Millionen. Durch den gewaltigen Zuwachs ist Apple nun der viertgrößte Hersteller klassischer PCs und Laptops. Im 1. Quartal 2021 kam Apple auf einen weltweiten Marktanteil von 8 Prozent. Hier eingerechnet sind allerdings auch PCs und Laptops, welche nur in Firmen genutzt werden – der Marktanteil unter Heimanwendern dürfte deutlich höher liegen.Mittlerweile sind die M1-Macs zeitig lieferbar – doch zu Beginn des 1. Quartals sah die Situation noch anders aus. Viele Modelle wurden erst mit Wochen Verzögerung ausgeliefert, was die Zahlen von IDC noch beeindruckender macht.Ferner dürften sich kaum noch Abnehmer für Intel-basierende Macs finden – die meisten Käufer haben wohl die Anschaffung eines MacBook Pro 16" oder iMac aufgeschoben, bis Apple diese ebenfalls auf eigene Chips umstellt. Auch dieser Umstand hat sich im ersten Quartal negativ auf die Verkaufszahlen ausgewirkt.Apple veröffentlicht bekanntermaßen keine Verkaufszahlen von Produktreihen mehr, sondern nur noch den erzielten Umsatz. Im ersten Kalenderquartal 2019 erreichte Apple mit dem Mac einen Umsatz von 5,5 Milliarden Dollar, im ersten Kalenderquartal 2020 hingegen mit 5,35 Milliarden Dollar etwas weniger. Doch selbst 5,35 Milliarden Dollar Umsatz lassen die von IDC errechneten 3,2 Millionen Macs im ersten Quartal 2020 als recht niedrig erscheinen. Der Grund hinter der geringen errechneten Stückzahl ist nicht bekannt – die Marktanalysten von Gartner errechnetem beispielsweise eine halbe Million mehr verkaufte Macs für das 1. Quartal 2020.