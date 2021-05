Watch: Verkaufszahlen steigen, doch Marktanteil sinkt deutlich

5 Millionen Uhren mehr

Marktanteil sinkt

Fragmentierung

Vorteil: Ökosystem

Die Watch ist für Apple ein großer Erfolg: Im Frühjahr 2015 wurden die ersten Uhren ausgeliefert und Apple ist mit über 100 Millionen Kunden der weltweit führende Smartwatch-Hersteller. Üblicherweise stellt Apple im Herbst neue Modelle vor – und auch in diesem Jahr steht wahrscheinlich eine neue Generation in den Startlöchern. Gemunkelt wird, dass Apple das Design der Apple Watch Series 7 mit einem kantigeren Look überarbeitet.Apple konnte im ersten Quartal 2021 im Jahresvergleich die Stückzahlen um 5 Millionen auf 30 Millionen steigern – ein beeindruckendes Ergebnis. Apple bleibt damit der erfolgreichste Wearables-Hersteller mit deutlichem Vorsprung: Auf Platz 2 landet Samsung mit knapp 12 Millionen Einheiten. Samsung konnte aber die Stückzahlen prozentual gesehen mehr als Apple steigern: Um 36 Prozent (+3,1 Millionen) stiegen die Verkäufe, bei Apple jedoch nur um knapp 20 Prozent.Trotz der deutlichen Steigerung sinkt Apples insgesamt Marktanteile aber: Im 1. Quartal 2020 entschieden sich 32,3 Prozent für eine Apple Watch, im 1. Quartal 2021 hingegen nur noch 28,8 Prozent aller Käufer. Durch den Erfolg der Apple Watch drängen immer mehr teils deutlich günstigere Konkurrenten auf den Markt. Ob Apple hierdurch aber Kunden an andere Firmen verliert oder ob diese Kunden gar keine Smartwatch im Preissegment einer Apple Watch erworben hätten, ist nicht Teil der Daten von IDC Kleinere Hersteller gewinnen deutlich Marktanteile: Der indische Hersteller boAT beispielsweise konnte im Quartalsvergleich seine Verkaufszahlen von 0,7 auf 3 Millionen steigern. Auch weitere andere Hersteller mischen zusehendes im Wearables-Markt mit: Verkauften kleinere Anbieter im ersten Quartal 2020 noch 26,4 Millionen, sind es im ersten Quartal 2021 bereits 40,9 Millionen Einheiten.Den meisten Herstellern hat Apple aber etwas voraus: Die tiefe Integration der Apple Watch in das eigene Ökosystem. Funktionen, wie zum Beispiel das Entsperren eines Macs mit der Apple Watch, können andere Hersteller nicht derart einfach anbieten. Daher dürften sich Apple-Kunden weiterhin oftmals für die Apple Watch entscheiden, wenn die Anschaffung eines Smartwatch ansteht.