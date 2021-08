Bericht: iPhone 13 erscheint in der dritten Septemberwoche – Topmodell mit 1 Terabyte Speicher

iPhone-Vorstellung am 14. September möglich

130 bis 150 Millionen iPhones im zweiten Halbjahr 2021

Erstmals ein iPhone mit einem Terabyte Speicher

Wenn Mark Gurman richtig liegt, dann plant Apple im Herbst dieses Jahres gleich drei Events, um neue Geräte zu präsentieren (siehe ). Der Reigen der Veranstaltungen beginnt dem Journalisten und Apple-Experten zufolge im September mit der Vorstellung des iPhone 13. Davon ist auch Daniel Ives überzeugt: Der für Wedbush Securities tätige Analyst rechnet mit einem Termin in der dritten Septemberwoche. Darüber hinaus verfügt er angeblich über Informationen zu Produktionszahlen und maximaler Speicherausstattung der Geräte.Falls Ives' Prognose zutrifft, dürfte Apples iPhone-Event am 14. September stattfinden, abhängig von der Zählweise der Wochen kommt aber auch der 21. September in Frage. Beide Termine können als sehr wahrscheinlich gelten, denn jeweils in dieser Zeitspanne stellt das kalifornische Unternehmen traditionell seine neue Smartphone-Generation vor. Eine Ausnahme bildete bekanntlich das vergangene Jahr, als die Präsentation des iPhone 12 wegen der Verzögerungen durch die Corona-Pandemie erst im Oktober über die Bühne ging. Bestellungen der voraussichtlich vier Varianten des iPhone 13 sollten also ab 17. oder 24. September möglich sein.In einem Bericht für die Investoren, der MacRumors vorliegt, nennt Daniel Ives auch die voraussichtlichen Produktionszahlen des iPhone 13. Anhand ihm vorliegender Informationen aus Apples asiatischer Lieferkette geht er davon aus, dass im zweiten Halbjahr 2021 insgesamt zwischen 130 und 150 Millionen iPhones gefertigt werden. Davon entfallen laut dem Analysten im dritten Quartal zwischen 35 und 45 Prozent auf die neue Smartphone-Generation aus Cupertino, also bis zu knapp 35 Millionen Geräte. Bis zum Ende dieses Jahres dürften also rund 70 Millionen iPhone 13 hergestellt werden.Der Wedbush-Analyst will zudem bereits vor einiger Zeit erfahren haben, dass Apple im September erstmals ein Smartphone mit einer Speicherkapazität von einem Terabyte präsentiert. Bislang endet die Ausstattung im iPhone 12 bei 512 Gigabyte. Der maximale Speicherausbau bleibt Ives zufolge allerdings dem iPhone 13 Pro (Max) vorbehalten, Käufer von iPhone 13 und iPhone 13 mini müssen mit weniger vorlieb nehmen. Alle vier Varianten werden dem Bericht des Analysten zufolge hingegen über einen LiDAR-Sensor und somit dieselben Fähigkeiten im Hinblick etwa auf Erweiterte Realität verfügen.