Bericht: Apple versetzt Kevin Lynch – Statt Watch und Health nun Auto

Auto statt Health

Nachfolger im Health-Team steht fest

Erfahrenes Team – noch ohne fertiges Produkt

Kevin Lynch war einst Chief Technology Officer bei Adobe, wechselte dann 2013 allerdings zu Apple – um dort ein "Team aus ehemaligen iPod-Ingenieuren" zu leiten. Zwar sollten bis zur Vorstellung der ersten Apple Watch noch eineinhalb Jahre vergehen, dennoch galt sein konkreter Aufgabenbereich als offenes Geheimnis. Apples Smartwatch-Projekt, damals stets noch als "iWatch" bezeichnet, war zu jenem Zeitpunkt bereits mehr als 100 Kopf stark. Lynch gilt als eine der zentralen Figuren, welche die Apple Watch auch durch Fokus auf den Gesundheitsmarkt zu einem Erfolg gemacht haben. Apple investiert seitdem hohe Summen in Gesundheitsforschung, meist mit dem Ziel, die Erkenntnisse in neue Sensortechnologie einfließen zu lassen.Einem neuen Bericht zufolge gibt es für Kevin Lynch nun ein weiteres Projekt, denn laut Business Insider ist Lynch ab sofort Mitglied des Automobil-Teams. Damit erfolgte die Versetzung eines Schlüssel-Managers im Unternehmen, was Apples große Ansprüche unterstreichen dürfte. Unbekannt bleibt, inwieweit Lynch noch in seiner bisherigen Abteilung ins Tagesgeschäft involviert ist. Zumindest verschiebe sich sein Fokus aber deutlich hin zum "Project Titan", so die Meldung. Es scheint wohl darauf hinauszulaufen, dass sich Lynch weiterhin um die Apple Watch selbst, jedoch nicht mehr um die Health-Aspekte kümmert.Infolgedessen soll Evan Doll, Apples bisheriger "Director of Health Software Engineering", einige zusätzliche Aufgaben im Health-Team übertragen bekommen. Allerdings ist zu hören, dass Lynch ohnehin weit weniger in dieser Abteilung aktiv war – zumindest die Entwicklung langfristiger Strategien hatten bereits andere Personen übernommen.Das Automobil-Team wird derzeit von "Senior Vice President Machine Learning and AI Strategy" John Giannandrea geleitet. Gleichzeitig versammelte Apple aber auch erfahrene Ingenieure und Manager aus der Auto-Branche, erst kürzlich wechselte beispielsweise der BMW-Veteran Ulrich Kranz ins Unternehmen. Trotz alledem sind konkrete Informationen zum Apple Car immer noch rar gesät. Eine Vielzahl an klaren Hinweise deutet darauf hin, dass Apple tatsächlich ein komplettes Fahrzeug auf die Straße bringen will – doch obwohl die Absichten als offenes Geheimnis gelten, sind die Pläne weiterhin geheim.