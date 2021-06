Apple Car: "Vater des BMW i3" arbeitet jetzt für Apple

Ulrich Kranz heuert bei Apple an



Ulrich Kranz – 30 Jahre BMW, jetzt Apple

Ulrich Kranz – 30 Jahre BMW, jetzt Apple

Für die Entwicklung des BMW i3 zuständig

Großes Wissen und reichhaltige Erfahrung

Project Titan weiterhin aktiv

Das Apple Car machte in jüngster Zeit vor allem durch einen personellen Aderlass von sich reden. Gleich drei Topmanager kehrten in der ersten Hälfte dieses Jahres Apple den Rücken und widmen sich fortan in Diensten anderer Unternehmen unterschiedlichen Aufgaben. Bereits kurz nach dem Bekanntwerden der Abgänge gab es Meldungen, dass Apple daher auf der Suche nach Verstärkung für die als "Project Titan" bekannte Abteilung war. Diese ist jetzt zumindest in einem Fall von Erfolg gekrönt.Seit Kurzem ist nämlich Ulrich Kranz in Cupertino tätig und arbeitet an der Entwicklung des Apple Car mit. Der 62-Jährige stand bis 2016 rund 30 Jahre in Diensten von BMW. Einen entsprechenden Bericht von Bloomberg bestätigte Apple mittlerweile gegenüber Techcrunch und The Verge. Kranz untersteht direkt Doug Field, dem Leiter von "Project Titan". Dieser ist seit 2018 im Auto-Team, zuvor hatte er sieben Jahre lang für Tesla als Entwicklungsleiter des Model 3 gearbeitet. Welche genauen Aufgaben Kranz beim kalifornischen Konzern übernimmt, ist nicht bekannt, Apple äußerte sich dazu bislang nicht.Ulrich Kranz gilt in Branchenkreisen als der "Vater des BMW i3". Das 2013 vorgestellte Fahrzeug war das erste Elektroauto des Münchener Herstellers. Der Topmanager leitete dessen Entwicklung und Modellpflege in seiner Funktion als Senior Vice President des Konzerns und Chef der Submarke "BMW i", der E-Mobil-Sparte des Unternehmens. In Kranz' Verantwortungsbereich fiel zudem der später vorgestellte Hybrid-Sportwagen BMW i8, der im Unterschied zum nach wie vor angebotenen i3 im Jahr 2020 eingestellt wurde. Außerdem leitete er die Entwicklung des Z3 und X5.Nach seinem Weggang von BMW war Ulrich Kranz kurze Zeit als selbständiger Consultant sowie bei Faraday Future tätig. 2019 gehörte er zu den Gründern des kalifornischen E-Auto-Startups Canoo und leitete es als Chief Executive Officer. Den Posten gab er im April dieses Jahres auf. Unmittelbar danach sei Apple an den Manager herangetreten und habe ihn für eine leitende Funktion bei "Project Titan" gewinnen können, schreibt Bloomberg. Auch wenn sein genaues Aufgabengebiet noch nicht klar ist, stellt Kranz mit seinem großen Wissen und seiner reichhaltigen Erfahrung unzweifelhaft eine Bereicherung dar, von der die Entwicklung des Apple Car nachhaltig profitieren dürfte.Apple dokumentiert auf diese Weise, dass die Auto-Ambitionen nicht aufs Abstellgleis gestellt wurden. Stattdessen scheint das Unternehmen weiterhin mit Nachdruck darauf hinzuarbeiten, irgendwann marktreife Fahrzeuge über die Straßen rollen zu lassen. In den letzten Monaten gab es diesbezüglich zahlreiche Berichte, denn Apple hatte sich auf die Suche nach einem Fertigungspartner gemacht. Nachdem fortgeschrittene Gespräche mit Hyundai bzw. Kia zum Erliegen gekommen waren, hat Apple angeblich Magna und LG zur Produktion angeheuert.