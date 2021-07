Neues zum Apple Car: Fahrzeug und Akku "Made in USA" mit Foxconn?

Mit Foxconn in den USA

"Foxconn ist daran gewöhnt, genau das zu tun, was Apple sagt"

Angeblich wandelte sich in Apples Automobil-Abteilung mehrfach die Zielsetzung, worauf man überhaupt hinarbeitet. Während zu Projektbeginn im Jahr 2014 in kürzestmöglicher Zeit ein komplettes Fahrzeug auf den Weg gebracht werden sollte, stand das Projekt dann vor dem Aus, um anschließend als Forschungsvorhaben für Sensor-Technologie zu dienen. Auch die Entwicklung von Systemen für andere Hersteller war im Gespräch. In den letzten 12 Monaten standen dann doch wieder alle Zeichen auf vollständige Umsetzung – zusammen mit erfahrenden Herstellern aus dem Fertigungsbereich. Beschriebenes "Hin und Her" ließ sich oft auch an Personalentscheidungen ablesen, denn zwischenzeitlich war es zu einem regelrechten Exodus gekommen.Einem neuen Bericht zufolge arbeitet Apple aber mit Nachdruck darauf hin, wichtige Verträge in trockene Tücher zu bekommen. Nachdem angeblich die Verhandlungen mit Fertigungspartnern weit fortgeschritten sind (Nicht mehr Hyundai/Kia, sondern Magna und LG gelten als wahrscheinliche Kandidaten), hat Apple nun auch im Akkubereich angeblich wichtige Entscheidungen getroffen. Während zunächst die beiden größten chinesischen Hersteller CATL und BYD mit Apple kooperierten, wolle Apple stattdessen auf Fertigung in den USA setzen. Ein langjähriger Partner bietet sich dafür an, denn Foxconn will Fabriken für elektrische Fahrzeuge und große Batterien in Apples Heimatland in Betrieb nehmen.Wie es von Bloomberg vor wenigen Monaten hieß, strebe Apple generell aber an, möglichst intensiv mit Foxconn zusammenzuarbeiten. Wie es ein nicht namentlich genannter Apple-Mitarbeiter ausdrückte: "Foxconn ist daran gewöhnt, genau das zu tun, was Apple-Ingenieure sagen". Dass die Vereinbarung mit Magna und LG zum aktuellen Zeitpunkt noch immer nicht unterzeichnet wurde, gilt manch einem Marktbeobachter als verdächtiges Indiz. Möglicherweise kommt es doch nicht zur Zusammenarbeit – und Apples Fahrzeug-Fabriken stammen dann ebenfalls von Foxconn.