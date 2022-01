Bericht: Apple möchte sich Rechte an Live-Sportübertragungen sichern, um Apple TV+ voranzutreiben

Apple könnte mit Sportübertragungen für weitere Abonnenten sorgen

Bericht: Apple möchte sich Rechte an Baseball-Übertragungen sichern

Apples hauseigener Streamingdienst gewinnt zwar fortlaufend an neuen Serien und Filmen hinzu, im Vergleich zur Konkurrenz fällt die Auswahl aber eher bescheiden aus. Live-Übertragungen spielen bei dem Dienst ohnehin keine Rolle: Wer beispielsweise bei Sportveranstaltungen mitfiebern möchte, muss das bei einem anderen Anbieter tun. Dafür gibt es sicherlich so einige Gründe: Die Rechte an Live-Sportübertragungen gelten als enorm teuer, außerdem bringt man den US-Konzern üblicherweise nicht mit Fußball, Baseball und so weiter in Verbindung. Neuen Berichten zufolge könnte sich das aber ändern: Cupertino wolle die Geschäftsstrategie etwas ändern und so mehr Nutzer für Apple TV+ gewinnen.Über wie viele aktive Abonnements Apple TV+ verfügt, ist nicht bekannt: Apple stellt in dieser Sache keine offiziellen Zahlen zur Verfügung. Laut Auswertungen der Suchplattform JustWatch rangiert der Video-on-Demand-Service aber weit abgeschlagen: Der Marktanteil in Deutschland dümpelt bei etwa vier Prozent dahin – in anderen Ländern sieht die Situation kaum besser aus (siehe hier ). Um das zu ändern, schwebt dem Konzern offenbar Live-Sportübertragungen vor: In einer neuen Notiz an Investoren, welche MacRumors vorliegt, berichtet der Wedbush-Analyst Dan Ives von diesen Ambitionen des Unternehmens. Tatsächlich befinde sich Apple auf einer „aggressiven Jagd“ nach potenziellen Deals.Cupertinos Entscheidung, noch kein Filmstudio zu übernehmen, wertet Ives als klares Indiz für die Pläne des Unternehmens, das Geld anderweitig zu investieren: Sportprogramme sollen über Apple TV+ bereitgestellt werden. Apple wolle in den kommenden vier Jahren Milliarden für Inhalte dieser Art ausgeben, so der Analyst. Mögliche Beteiligungen seien unter anderem für die NFL, die NBA und das NASCAR angedacht. Auch andere Medien verweisen auf das Interesse Cupertinos an Sportübertragungen: Laut New York Post befinde sich Apple in „ernsthaften Gesprächen“, um ausgewählte Spiele der MLB (Major League Baseball) zu übertragen.