Kurz: Apple TV+ soll neuen Film mit Brad Pitt erhalten +++ Indien untersucht nun ebenfalls „Apple Tax“

Weiterer Film mit Brad Pitt geplant

Kartellrechtliche Untersuchung in Indien

Der Katalog an Serien und Filmen bei Apple TV+ ist seit dem Start des Dienstes deutlich angewachsen – Spielfilme sind zwar weiterhin eher unterrepräsentiert, allerdings gibt sich Apple redlich Mühe, um hochkarätige Produktionen mit Star-Besetzungen für den Streamingdienst zu gewinnen. Wie Deadline nun berichtet, handelt Cupertino gerade ein weiteres Projekt aus, das Brad Pitt in der Rolle eines Formel-1-Rennfahrers vorsieht. Dieser kehrt in dem Plot aus dem Ruhestand zurück, um einen jüngeren Fahrer zu betreuen und als dessen Teamkollege einen letzten Versuch auf der Strecke zu unternehmen. Regie führt Deadline zufolge Joseph Kosinski, Ehren Kruger sei für das Drehbuch verantwortlich. Apple plant übrigens einen weiteren Film mit Brad Pitt und George Clooney in den Hauptrollen, bei dem Jon Watts als Regisseur fungiert (siehe hier ).Der App Store für iOS ist nicht nur die erste, sondern auch die einzige Anlaufstelle für Entwickler, die Anwendungen auf dem iPhone und iPad anbieten möchten. Das hat zur Folge, dass sich diese dem starren Regelwerk der Plattform beugen müssen. Apple gerät aber zunehmend unter Druck: Etliche Kartellrechtsbeschwerden prasseln auf das Unternehmen ein, zuletzt etwa in den Niederlanden (siehe hier ).Nun wurde laut Wall Street Journal auch die Competition Commission of India (CCI), Indiens zuständige Wettbewerbsbehörde, auf Apples Geschäftsgebaren aufmerksam – besser gesagt: aufmerksam gemacht. Ein gemeinnütziges Unternehmen reichte eine Beschwerde ein und erklärte, dass Cupertinos Umsatzbeteiligung den Entwicklern schade und den Wettbewerb einschränke. Apple wies die Vorwürfe zurück: Man konzentriere sich darauf, die Produkte so attraktiv wie möglich für Verbraucher zu machen. Die CCI wird eine Untersuchung in dieser Angelegenheit einleiten und in den kommenden 60 Tagen einen Bericht vorlegen. Unklar ist, welche Konsequenzen Apple drohen könnten, sollte die Aufsichtsbehörde tatsächlich wettbewerbsrechtliche Verstöße feststellen.