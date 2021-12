Kurz: Apple erinnert an App Tracking Transparency +++ „Foundation“ als Raubkopie heiß begehrt

Neues Video für App Tracking Transparency

Die Top 10 der beliebtesten Raubkopien 2021

1. Wandavision (Disney+)

(Disney+) 2. Loki (Disney+)

(Disney+) 3. The Witcher (Netflix)

(Netflix) 4. The Falcon and the Winter Soldier (Disney+)

(Disney+) 5. Hawkeye (Disney+)

(Disney+) 6. What If…? (Disney+)

(Disney+) 7. Foundation (Apple TV+)

(Apple TV+) 8. Rick and Morty (Cartoon Network/Netflix/HBO Max)

(Cartoon Network/Netflix/HBO Max) 9. Arcane (Netflix)

(Netflix) 10. Das Rad der Zeit (Amazon Prime Video)

Haus des Geldes

Squid Games

Bereits bei der Vorstellung von iOS 14 sorgte das Feature für viel Furore, es sollte allerdings noch einige Monate dauern, ehe es tatsächlich auf allen kompatiblen Geräten zur Verfügung stand: „App Tracking Transparency“ (ATT) unterbindet auf Wunsch Ad-Tracking, wenn Anwendungen bestimmte Informationen erheben möchten. Nun veröffentlichte Apple einen kurzen Clip auf dem deutschen YouTube-Kanal des Unternehmens, um auf diese Möglichkeit aufmerksam zu machen:Das Video dauert nur 14 Sekunden und ruft mit einem Satz die Kernfunktion von ATT in Erinnerung. Nähere Informationen nennt der Clip nicht – wer das Tracking grundsätzlich unterbinden möchte, ohne zuerst eine Mitteilung zu erhalten, kann dies in den Einstellungen unter Datenschutz > Tracking tun. Die Maßnahme basiert auf Vertrauen – ob sich Entwickler tatsächlich daran halten, kann nicht ohne Weiteres nachvollzogen werden. So kommt eine Studie von Lockdown Privacy zu dem Schluss, dass Apple zu wenige Anstrengungen unternimmt, um App-Anbieter zu kontrollieren.Die Produktionen von Apple TV+ finden durchaus Zuspruch: Immer wieder erhalten die Serien und (wenigen) Filme Auszeichnungen, derer sich Apple rühmt. Nun taucht die zehnteilige Science-Fiction-Serie, die auf den gleichnamigen Zyklus des Autors Isaac Asimov zurückgeht, an anderer prominenter Stelle auf: TorrentFreak veröffentlichte eine Liste mit den Shows, die 2021 am häufigsten raubkopiert wurden. Das Ranking wird jedes Jahr durchgeführt, nun findet sich miterstmals eine Produktion von Apple TV+ in den Top 10. Die vollständige Liste lautet wie folgt:Es gilt allerdings zu beachten, dass der Konsum oben genannter Serien vielfach widerrechtlich über bestimmte Streaming-Seiten stattfindet, dies aber in der Rangliste nicht berücksichtigt wird. Außerdem zählt für TorrentFreak die Zahl der Downloads einzelner Episoden und nicht ganzer Serien – was eine Verzerrung bei der Beliebtheit jener Serien zur Folge hat, bei denen sämtliche Folgen auf einmal erscheinen, darunterund