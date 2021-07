Marktanteile von Apple TV+ in Deutschland

Amazon Prime, Netflix und Disney+ deutlich vor Apple TV+

Aufwärtstrend bei Disney+, Netflix verliert leicht

Apple TV+ kommt (nicht nur) hierzulande weiterhin nicht so richtig in die Gänge. Das zeigen Auswertungen der Streaming-Suchplattform JustWatch. Demzufolge lag Apples Streamingservice im ersten Halbjahr 2021 deutlich hinter den etablierten Anbietern Amazon Prime Video und Netflix. Während die beiden Platzhirsche mittlerweile zwei Drittel des Streaming-Marktes in Deutschland unter sich aufteilen (beide liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit jeweils rund einem Drittel Marktanteil), kommt Apple TV+ auf lediglich 4 Prozent und belegt damit den fünften Platz in der Rangliste.Apple TV+ konnte zwischen Januar und Juni zwar minimal zulegen, doch der Zugewinn von 3 auf 4 Prozent fällt vergleichsweise mager aus. Vielmehr zeigt die Entwicklung eine Stagnation des Dienstes – insbesondere im Hinblick auf den drittplatzierten Anbieter Disney+, der den Markt für Film- und Serien-Streaming hierzulande erst einige Monate nach Apple betrat. Disney verbesserte sich zuletzt auf 17 Prozent Marktanteil. Wie sich TV+ in Zukunft entwickelt, kann aktuell niemand absehen, da viele Gratis-Abos in absehbarer Zeit ablaufen – und Apple in der Nutzergunst dadurch noch weiter absacken könnte.Disney+ liegt zwar nach wie vor deutlich hinter Spitzenreiter Amazon Prime Video und dem knapp dahinter folgenden Zweitplatzierten Netflix, doch der Aufwärtstrend ist definitiv erkennbar. Netflix hingegen verzeichnete einen leichten Abwärtstrend. Amazon Prime erholte sich von einem prozentualen Absenker im Mai und liegt aktuell knapp an der Spitze der Streaminganbieter in Deutschland.Zwischen Disney+ und Apple TV+ rangiert das Streamingangebot von Sky auf der vierten Position. Der Pay-TV-Anbieter bringt es auf etwas weniger als 10 Prozent. Auf Platz 6 und 7 folgen mit TVNow und Joyn zwei Streaming-Services, die lineares Fernsehen mit On-Demand-Diensten kombinieren. Nutzer können bei Joyn beispielsweise sowohl öffentlich-rechtliche Sender wie Das Erste als auch Privatsender wie Pro 7 anschauen – inklusive Mediatheken. Amazon Prime bietet übrigens auch öffentlich-rechtliche Sender als Stream. TVNow deckt Sender der RTL Group ab.