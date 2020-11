iPhone 13 mit kleinerem Akku als iPhone 12? Hinweise verdichten sich

Neue Akku-Technologie für längere Laufzeiten

Stromsparenderes Always-On-Display?

Nach dem iPhone 12 und iPhone 12 Pro kamen heute auch die beiden bislang nur vorstellbaren Modelle iPhone 12 mini und iPhone 12 Pro Max auf den Markt. Trotz der vielen Verbesserungen im Vergleich zur 2019er iPhone-Generation müssen Käufer einen Nachteil hinnehmen: Die Akku-Kapazität hat im Vergleich zu den 11er Modellen abgenommen.Zwar sollen die kleineren Akkus durch einen energieeffizienteren Chip kompensiert werden (und die Akkulaufzeiten außer bei 5G gleich bleiben), doch diverse Nutzer zeigten sich in Online-Foren und sozialen Netzwerken bereits irritiert über Apples Schrumpfungsstrategie. Lieber ein etwas dickeres Gehäuse für größere Akkus als eine abermalige Schlankheitskur, so das Credo der Kritiker. Der Ausblick auf das iPhone 13 im nächsten Jahr dürfte die Befürworter großer Akkus nicht milder stimmen – Apple plant einem Bericht zufolge eine abermalige Reduktion der integrierten Akkukapazität. Die Laufzeit soll darunter aber nicht leiden, sondern im Gegenteil besser werden.Dem zuverlässigen Zulieferer-Insider Ming-Chi Kuo zufolge plant Apple für das iPhone 13 eine neue Akku-Technologie namens „Soft Board“, die es ermöglichen soll, mehr Energie als zuvor aus einem kleineren Formfaktor herauszuholen. Im Zusammenspiel mit dem voraussichtlich erneut energieeffizienter werdenden A-Chip der kommenden iPhone-Generation könnte die Akkulaufzeit sogar steigen, obwohl der verbaute Akku kleiner ist als beim iPhone 12. Apple hat allerdings auch die Möglichkeit, den Akku soweit zu verkleinern, dass die Laufzeit im Vergleich zum iPhone 12 unverändert bleibt. So wäre ein noch schlankeres und leichteres iPhone-Gehäuse denkbar .Apple-Zulieferer Jialianyi soll etwa die Hälfte der benötigten Soft-Board-Akkus für das iPhone 13 und iPhone 13 mini bereitstellen, so Kuo. Das chinesische Unternehmen könne den Umsatz wegen der großen Nachfrage von Apple im nächsten Jahr verdoppeln. Jialianyi gilt auch als wahrscheinlicher Zulieferer für Komponenten des Mini-LED-Panels, das im nächsten iPad Pro voraussichtlich zum Einsatz kommt.Zusätzlich zu Soft Board soll das iPhone 13 weitere Komponenten erhalten, die stromsparender als ihre Pendants aus dem iPhone 12 arbeiten. Dazu zählen laut einer Meldung OLED-Displays mit einem geringeren Energiebedarf als bisher, die 10 bis 20 Prozent weniger Strom als bisherige Varianten verbrauchen. Alternativ zu längeren Akkulaufzeiten hätte Apple dadurch unter Umständen die Gelegenheit, ein Always-On-Display wie bei der Apple Watch zu implementieren. Doch diesbezüglich gibt es noch keine konkreten Hinweise.