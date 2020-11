iPhone 13: Neue Infos zu Modellen und Kamera-Features

Weiterhin vier iPhone-Modelle

Bessere Ultraweitwinkel-Kamera mit Autofokus

Verkaufsboom beim iPhone 13 erwartet

Kaum ist das iPhone 12 auf dem Markt, gibt es bereits Gerüchte rund um den Nachfolger der neuen iPhone-Generation. Noch vor der Auslieferung des iPhone 12 mini und iPhone 12 Pro Max nennt Zulieferer-Insider Ming-Chi Kuo Details zum iPhone 13, das voraussichtlich im Herbst 2021 auf den Markt kommt. Es geht in seinem Bericht um Verbesserungen für die Ultraweitwinkel-Kamera und die Anzahl an Modellen des iPhone 13.Kuo zufolge wird sich bei der Gehäusegröße und der Anzahl der Modelle im kommenden Jahr nichts im Vergleich zur 2020er Generation ändern. Demnach wird es vier unterschiedliche Varianten des iPhone 13 mit den vom iPhone 12 bekannten Displaydiagonalen geben: iPhone 13 mini (5,4 Zoll), iPhone 13 (6,1 Zoll), iPhone 13 Pro (6,1 Zoll) und iPhone 13 Pro Max (6,7 Zoll). Auch das im Vergleich zu den Vorjahresmodellen kantige Gehäuse des iPhone 12 soll beim iPhone 13 beibehalten werden. Ein Wechsel beim Gehäusedesign erscheint ohnehin unwahrscheinlich, da Apple gerade erst ein neues eingeführt hat. Das Unternehmen behält entsprechende Designs normalerweise einige Jahre bei.Die Kamera hingegen soll um neue Features erweitert werden. Kuo widmet sich in seinem Bericht der Ultraweitwinkel-Kamera der beiden Pro-Modelle. Die Rede ist von einer f/1.8-Blende samt 6P-Objektiv (Six-Element Lens) für variablen Autofokus, was unter anderem schnellere und bessere Aufnahmen als bisher sorgen würde. Beim iPhone 14 im Jahr 2022 sollen zudem auch die beiden Nicht-Pro-Modelle die verbesserte Ultraweitwinkel-Kamera erhalten, so Kuo. Zum Vergleich: Das entsprechende Objektiv des iPhone 12 verfügt über eine f/2.4-Blende samt 5P-Objektiv mit fixem Fokus.Das iPhone 13 wird Kuos Einschätzung zufolge bessere Verkaufszahlen als das iPhone 12 erzielen. Er nennt mehrere Gründe: Da das iPhone 13 voraussichtlich – wie traditionell von Apple vorgesehen – im September 2021 auf den Markt kommt, hat es im direkten Jahresvergleich einen Vorsprung vor dem erst im Oktober respektive November erschienen iPhone 12. Hinzu kommen interessante neue Features wie die optimierte Kamera und unter Umständen ein 120-Hertz-Display, wie es bereits von Marktexperte Ross Young prognostiziert wurde. Auch die bessere Verfügbarkeit von 5G-Netzen könnte mehr und mehr Kunden dazu verleiten, sich ein Smartphone mit 5G-Support zuzulegen.