Benchmark: A14 lässt Qualcomms neuem Snapdragon 888 keine Chance

Der Snapdragon 888 im Detail

Deutlicher Leistungssprung

Apple an der Spitze

Apple kann beim iPad Air 4 und der neuen iPhone-Baureihe auf eine eindrucksvolle Leistung verweisen. All diesen Geräten ist gemein, dass sie mit dem neuen A14-Chip ausgestattet sind. Hersteller anderer Smartphones müssen auf Alternativen zurückgreifen – diese kommen in aller Regel von Qualcomm. Das Unternehmen stellt nun erste Benchmarks des neuen Snapdragon 888 bereit – der SoC soll im ersten Quartal 2021 verfügbar sein und in den Flaggschiff-Android-Smartphones aller namhafter Hersteller wie Samsung, LG und Xiaomi Platz finden. Tatsächlich stellen die Benchmarks die neue Referenz dar – zumindest für Android-Geräte.Qualcomm präsentiert erstmals selbst Benchmarks zum neuen Prozessor – üblicherweise erhalten Vertreter der Presse auf eigenen Veranstaltungen die Möglichkeit, die Performance neuer Chips auf Herz und Nieren zu prüfen. Aufgrund der Corona-Pandemie entschied sich das Unternehmen zu diesem Schritt. Der SoC setzt auf den neuen Cortex-X1-Kern von ARM, der eine Taktung von bis zu 2,84 GHz erlaubt. Außerdem finden sich drei Cortex-A78-Cores auf dem Chip, die mit bis zu 2,4 GHz getaktet sind – sowie vier A55-Kerne mit 1,8 GHz. Im Vergleich zum Vorgänger, dem Snapdragon 865, stellt Qualcomm 25 mehr Leistung und Effizienz in Aussicht. AnandTech hat die Benchmarks von Qualcomm herangezogen und diese mit den Ergebnissen anderer Prozessoren verglichen – tatsächlich liegen die Single-Threaded-Werte im GeekBench-5-Benchmark um 23,5 Prozent über jenen des Vorgängers. Als Testgerät verwendete Qualcomm ein QRD (Qualcomm Reference Design): Dabei handelt es sich um Smartphones mit 512 GB Flash-Speicher, 12 GB RAM – und einem 6,7 Zoll großen Display mit 2.340 x 1.080 Pixeln und 120 Hz.Auch wenn die Werte des neuen Chips zu beeindrucken wissen – an Apples Prozessoren reichen diese nicht heran. So übernimmt das iPhone 12 im GeekBench 5 die Führung – selbst der im iPhone 11 verbaute A13 kann mit dem Qualcomm-SoC mithalten und übertrifft diesen gar in puncto Single-Thread-Performance. Bei der Grafik-Leistung weiß Apple ebenfalls zu begeistern – im GFXBench-Test kommt der neue Snapdragon auf 86 fps, das iPhone 12 beansprucht mit 102 fps einmal mehr die Führerschaft. Apple legt beeindruckende Werte vor, die der Konkurrenz immer mehr zu schaffen machen.