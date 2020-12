Android: Google und Qualcomm geben wichtige Kooperation bekannt – die Android-Welt könnte sich verändern

Engere Zusammenarbeit zwischen Software- und Chip-Entwicklung

Initiative geht großes Problem der Android-Welt an

Als ein Vorteil, den Apple-Produkte gegen Mitbewerber ausspielen können, zählt das ganzheitliche Konzept. Apples Philosophie lautet, so wenige externe Abhängigkeiten wie möglich zu pflegen und möglichst große Teile der Entwicklung in Eigenregie zu führen. Sowohl die Einbindung in ein vernetztes Ökosystem als auch die Arbeit an den Produkten selbst kann dadurch zielgerichteter erfolgen. Hersteller aus der Windows- bzw. aus der Android-Welt haben hingegen mit anderen Herausforderungen zu kämpfen. Während Google sowohl Hardware als auch Software liefert, muss beispielsweise Samsung sowohl das Betriebssystem als auch den Chip extern einkaufen. Auch für Kunden kann dies Unwägbarkeiten bedeuten, beispielsweise beim Zeitraum, bis es ein Android-Update dann tatsächlich auf die Endgeräte schafft.Google und der Chip-Hersteller Qualcomm haben jetzt eine Initiative angekündigt , welche die Android-Welt vereinfachen soll. Das "Project Treble" wird ausgeweitet und hat zum Ziel, dass Geräte-Hersteller einfacher Android-Updates freigeben können, ohne sich Sorgen um die Kompatibilität zu den jeweiligen Qualcomm-Chipsätzen machen zu müssen. Im Rahmen der Zusammenarbeit gilt es sicherzustellen, dass vier Jahre lang Sicherheitsupdates sowie vier große Android-Aktualisierungen möglich sind. Damit würden es Android-Smartphones fast auf ebenso lange Software-Unterstützung wie iPhones bringen.Beginnen soll besagtes Projekt, das die Android-Landschaft durchaus nachhaltig prägen kann, mit den kommenden Chips des Typs "Snapdragon 888". Erste Smartphones auf Grundlage des Prozessors erscheinen Anfang 2021. Die Ursprünge von "Treble" sind indes deutlich älter. Schon vor dreieinhalb Jahren beschrien Google, wie man fortan den Weg vom Android-Build hin zur Auslieferung an den Kunden gehen wolle . Wie es zumindest im vergangenen Jahr mit Hardware- und Software-Support bestellt war, hatten wir in dieser Meldung zusammengefasst. Viele der Android-Modelle erhielten demnach schon nach 12 bis 24 Monaten keine Updates mehr.