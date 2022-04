Beats Studio Buds in neuen Farben: Ozeanblau, Abendpink und Mondgrau

Insgesamt sechs Finishes im Store

Viele Features der AirPods Pro

Es müssen nicht immer AirPods sein: Wer sich auf dem Markt für True-Wireless-Stereo-Ohrhörer umsieht, entdeckt so manche Alternative. Darunter fallen auch die seit Mitte des vergangenen Jahres erhältlichen Beats Studio Buds. Dabei handelt es sich um In-Ear-Ohrhörer, deren Aufmachung und Funktionsumfang recht stark an AirPods Pro erinnern. Da die Marke Beats bereits seit geraumer Zeit zu Apple gehört, überzeugt nicht zuletzt die Anbindung an das Ökosystem des US-Konzerns. Wer von den bislang verfügbaren Farbvarianten nicht angesprochen wurde, sollte noch einmal einen Blick in den Apple Online Store werfen: Ab sofort stehen drei weitere Farben zur Auswahl.Weiß, Schwarz und „Beats Rot“: Bis dato mussten Käufer der Beats Studio Buds mit einem dieser drei Finishes vorliebnehmen. Nun gesellen sich sich drei weitere Optionen dazu, bei denen Apple druchaus mit Liebe zum Detail glänzt: Die Innenseiten der Hüllen heben sich farblich von den Außenseiten deutlich ab. So erwartet Nutzer nach dem Aufklappen des Cases in der Farbe Abendpink ein lavendelfarbener Ton, bei der Variante in Mondgrau ist das Innere der Hülle deutlich dunkler gehalten. Die Version in Ozeanblau dürfte jenen Nutzern gefallen, die ein sattes Dunkelblau zu schätzen wissen – die Innenseite wurde hingegen mit einem helleren Farbton versehen. Wer Fotos der In-Ears in freier Wildbahn sehen möchte, findet diese unter anderem bei MacRumors und 9to5Mac An den technischen Spezifikationen nahm Apple keine Änderungen vor. So trumpfen die Beats Studio Buds Active Noise Cancelling sowie einen Transparenzmodus auf – beides kennt man von den AirPods Pro und Max. Die In-Ears sind mit IPX4 klassifiziert und bieten daher Schutz vor Wasser und Schweiß. Im Vergleich zu den AirPods Pro müssen Anwender auch einige Abstriche in Kauf nehmen: Induktives Laden ist nicht möglich, außerdem fehlt das dynamische Head-Tracking bei Verwendung von 3D-Audio. Laut Apple handelt es sich um das Beats-Produkt, welches sich bisher am schnellsten verkauft hat. Allzu überraschend ist das nicht: Die Ohrhörer lassen sich dank einer App auch mit Android-Geräten recht komfortabel nutzen. Beats Studio Buds für 149,95 Euro im Apple Online Store