Chinesisches & Japanisches Neujahr: AirTags und Beats Studio Buds in Sondereditionen

Limitierter AirTag mit Tiger-Emoji

Beats Studio Buds – ebenfalls im Tiger-Look

Für den japanischen und chinesischen Markt kündigte Apple in der Nacht zwei Sondereditionen zum Neujahrsfest an: Apple bietet ab Anfang 2022 die AirTags mit einem besonderen Emoji in Japan und die Beats Studio Buts in China im Tiger-Look anlässlich des Jahr des Tigers an. Doch die japanische Sonderedition des AirTags lässt sich nicht einfach so bestellen.Um einen der auf 20.000 Einheiten limitierten AirTag zu erhalten, muss der Kunde am 2. oder 3. Januar ein iPhone 12, 12 mini oder iPhone SE der zweiten Generation bestellen. Nur unter diesen Voraussetzungen hat man eine Chance, einen der limitierten AirTags zu erhalten, wenn man unter den ersten 20.000 Bestellern ist.Für neuere iPhone-Modelle scheint die Promotion nicht zu gelten, sondern nur für die älteren iPhone-12-Modelle und das SE der zweiten Generation. Ferner ist die Aktion auf Japan beschränkt – ausländische Kunden können nicht teilnehmen.Zusätzlich kündigte Apple eine Sonderedition der Beats Studio Buts an: Ab dem 1. Januar können Kunden die 150 Euro teuren In-Ear-Kopfhörer mit einemn besonderen Aufdruck bestellen. Zwar gibt es die Beats Studio Buds auch regulär in rot – doch anlässlich des Jahr des Tigers kommt die Sonderedition mit Tiger-Muster in Gold daher:Apple gab zwar keine Preise für die Sonderedition bekannt – doch es ist davon auszugehen, dass diese genau so teuer sein wird wie die regulären Beats Studio Buds. Noch unklar ist aber, ob sich die Sonderedition der Kopfhörer auch außerhalb von China bestellen lässt. Anders als die Sonderedition des AirTags scheint es hier aber keinerlei Limitierung auf eine bestimmte Stückzahl zu geben.