Beats Studio Buds erhalten Firmware-Update mit neuen Funktionen: iCloud-Kopplung und mehr

Wer solide True-Wireless-Stereo-Kopfhörer von Apple sucht, muss nicht notwendigerweise zu AirPods greifen: Unter der Marke Beats findet sich so manches Produkt, welches die hausinterne Konkurrenz nicht zu scheuen braucht. Neben den Beats Fit Pro, welche seit Kurzem auch in Deutschland im Apple Online Store bestellt werden können, gibt es beispielsweise auch die Beats Studio Buds : Die In-Ears sind nicht mehr ganz brandneu, wussten aber Kritiker kurz nach dem Release zu überzeugen. Nun liefert Apple ein Firmware-Update für die Ohrhörer aus, das sich im Gegensatz zu vielen anderen Aktualisierungen dieser Art nicht bloß auf Fehlerbehebungen beschränkt, sondern einige nützliche Features nachreicht.Die bislang installierte Firmware-Version 9M6599 macht einem Update Platz: Die Aktualisierung heißt 10M359 – zumindest im Rahmen der Apple-internen Nomenklatur. In den Einstellungen-App auf dem iPhone trägt die Firmware möglicherweise den Namen 1B56. Cupertino liefert einige Funktionen nach, die bei AirPods bereits längst zum guten Ton gehören: So erfolgt die Kopplung mit anderen Geräten aus dem Apple-Kosmos ab sofort über die iCloud – manuelles Zutun ist für diese Geräte nicht länger erforderlich. Wird die Hülle in der Nähe eines iPhones oder iPads geöffnet, ploppt zudem ein kleines Fenster auf, welches über den Akkustand informiert. Außerdem lässt sich die b-Taste an den Buds neu konfigurieren: Auf Wunsch können Nutzer die Lautstärke der Audioausgabe erhöhen oder reduzieren.Ein manuelles Anstoßen des Firmware-Updates ist wie bei den AirPods auch hier nicht möglich – zumindest dann nicht, wenn die In-Ears mit einem Apple-Gerät verbunden sind. Die Aktualisierung geschieht üblicherweise automatisch. Sind die Beats Studio Buds bei einem Android-Gerät im Einsatz, so muss der Nutzer aktiv werden: Für das Update ist in diesen Fällen die Beats-App unabdingbar, welche im Google Play Store zum Download bereitsteht.