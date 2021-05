Beats Studio Buds: Basketball-Superstar trägt Apples neue In-Ears bereits in der Öffentlichkeit

LeBron James zeigt die Beats Studio Buds

Veröffentlichung ist mit Sicherheit kein Versehen



Quelle: MacRumors

Beats Studio Buds kommen in drei Farben

Apples Tochterunternehmen Beats by Dr. Dre stellt in Kürze neue komplett kabellose In-Ears vor. Das darf spätestens seit der Veröffentlichung von Zulassungsunterlagen durch die FCC als gesichert gelten. Zudem sind in iOS 14.6 und iPadOS 14.6 bereits Bilder der Beats Studio Buds enthalten, Fotos des Gehäuses tauchten ebenfalls schon auf. Jetzt gibt es einen weiteren schlagenden fotografischen Beweis für die Existenz der Hörstöpsel.Basketball-Superstar LeBron James verfügt nämlich offenbar bereits über ein Paar der kabellosen Ohrhörer. Auf Instagram postete er einige Bilder, auf denen er ganz offensichtlich die Beats Studio Buds trägt. Erkennen lassen sich die neuen In-Ears unter anderem daran, dass sie anders als die bisherigen Geräte von Beats weder über einen Haltebügel noch über ein verbindenden Kabel verfügen. Darüber hinaus weisen sie die typische Kante auf, welche auf zuvor bereits in iOS 14.6 entdecken Bildern zu sehen war. Außerdem ähneln sie einigen Zeichnungen, die in den FCC-Dokumenten zu finden sind.LeBron James ist seit Jahren ein erklärter Fan von Beats-Geräten. Es wäre daher nicht ungewöhnlich, dass Apples Tochterunternehmen ihm bereits vorab die Beats Studio Buds zur Verfügung gestellt hat. Der NBA-Spieler ist zudem ein absoluter Profi in Sachen Öffentlichkeitsarbeit. Er hat die vier Fotos, auf denen er mit den neuen In-Ears zu sehen ist, daher mit Sicherheit nicht versehentlich auf Instagram veröffentlicht. Sein Post ist folglich vermutlich als Marketing-Aktion zu verstehen, welche zuvor von Apple beziehungsweise Beats abgesegnet wurde.Nach bisherigem Kenntnisstand wird es die Beats Studio Buds in drei Farben geben. Das Design der neuen kabellosen In-Ears erinnert an ähnliche Geräte von Samsung oder Xiaomi, die ebenfalls ohne zusätzliche Haltebügel auskommen. Die exakten technischen Daten der Hörstöpsel sind bislang nicht bekannt. Klar ist lediglich, dass sie Bluetooth LE unterstützen. Aller Wahrscheinlichkeit nach verfügen sie zudem über Apples W1- und H1-Chip und fügen sich somit nahtlos in die Produktpalette des iPhone-Konzerns ein.