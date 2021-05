Bald mehr Anzeigen auf iPhone und iPad? Ehemaliger Facebook-Manager verstärkt Apples Werbeplattform

Ausgewiesener Werbe-Experte heuert bei Apple an



Quelle: AppleInsider

Weiterentwicklung der hauseigenen Werbeplattform

Anzeigen bislang nur in wenigen Apps zu finden

Facebook verfügt über einen langjährigen und reichhaltigen Schatz an Erfahrungen, wenn es um Werbung geht. Das ist nicht verwunderlich, schließlich beruhen das Geschäftsmodell und die Milliardengewinne des Unternehmens nahezu ausschließlich auf den Anzeigen, welche in Apps und auf Webseiten erscheinen. Apple betreibt zwar auch eine Werbeplattform, ist aber in dieser Hinsicht im Vergleich zum weltumspannenden Sozialen Netzwerk nur ein kleines Licht.Der iPhone-Konzern plant allerdings offenbar eine Ausweitung dieses Geschäftsbereichs. Das wird nicht nur ein einem neuen Werbeplatz deutlich, welcher mit der Veröffentlichung von iOS 14.5 und iPadOS 14.5 auf der Suchseite der App-Store-App eingeführt wurde. Apple hat sich darüber hinaus auch personell verstärkt: Seit April ist Antonio Garcia Martinez in Cupertino tätig, berichtet Business Insider (Paywall). Der studierte Physiker und Bestsellerautor arbeitete einige Jahre bei Facebook als Produktmanager und war dort für Teile des Werbegeschäfts zuständig. Im Jahr 2010 gründete der US-Amerikaner eine Werbeplattform namens AdGrok, die er bereits 2011 an Twitter verkaufte, um anschließend beim Zuckerberg-Unternehmen anzuheuern.Mit der Einstellung von Garcia Martinez erweitert Apple das Team, welches in Cupertino für die Fortentwicklung der hauseigenen Werbeplattform verantwortlich ist. Darüber hinaus bietet der iPhone-Konzern in dieser Abteilung derzeit rund 50 offene Stellen an. Für einige der ausgeschriebenen Positionen werden Mitarbeiter gesucht, die sich als spezielle Arbeitsgruppe mit dem Aufspüren und der Bekämpfung betrügerischer Werbung befassen sollen. Das deutet stark darauf hin, dass Apple nicht nur das Anzeigengeschäft ausweiten, sondern auch - anders als etwa Facebook und Google – dessen Effektivität erhöhen und gleichzeitig den Schutz persönlicher Daten gewährleisten will.Apple konzentriert sich beim Geschäft mit Anzeigen derzeit auf wenige Apps. Neben den Werbeplätzen im App Store, welche ausschließlich von App-Entwicklern genutzt werden können, stellt der iPhone-Konzern den Kunden auch Banner etwa in der News-Anwendung und der Aktien-App zur Verfügung. Schätzungen von Analysten zufolge könnte Apple im Jahr 2020 mit der hauseigenen Werbeplattform einen Umsatz in Höhe von zwei Milliarden US-Dollar erzielt haben. Das kalifornische Unternehmen nennt selbst keine Zahlen. Welche zusätzlichen Marketing-Möglichkeiten der iPhone-Konzern künftig anbieten will, ist nicht bekannt. Apple verfügte mit iAd bereits in früheren Jahren über ein Netzwerk für In-App-Werbung, dieses wurde jedoch 2016 wegen Erfolglosigkeit eingestellt . Möglicherweise startet das Unternehmen bald einen erneuten Versuch in dieser Richtung.