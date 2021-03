Kurz: Apple Store betreten, Werbung für Apple-Dienste aufs iPhone bekommen? +++ „City Charts“: Apple Music bald mit regionalen Playlists

NFC-Tags in Apple Stores verweisen auf Abo-Dienste

Neue Wiedergabelisten berücksichtigen regionale Vorlieben: „City Charts“

iOS 14.5 geizt wahrlich nicht mit neuen Features. Da geht so manche kleine Neuerung manchmal unter – oder ist für die meisten Anwender gar nicht ersichtlich. Im Code der Beta-Version des künftigen Updates finden sich nun Hinweise auf spezielle Benachrichtigungen, die Apple per NFC an das iPhone schickt. Außerdem feilt das Unternehmen einmal mehr an der Musik-App und könnte demnächst mit regionsspezifischen Wiedergabelisten aufwarten.Apple hat so manchen Apple Store mit speziellen NFC-Tags ausgestattet. Diese warten mit zwei unterschiedlichen Optionen auf: Besucher eines solchen Geschäfts können einen QR-Code einscannen – oder einfach ihr iPhone an den Tag halten. Wer über ein iPhone XR oder neuer verfügt, gelangt so auf die Produktseite ausgewählter Apple-Dienste: So öffnet sich beispielsweise in der App-Store-Anwendung die Informationsseite für Apple Arcade, um Neugierige auf das Spieleangebot des US-Konzerns hinzuweisen. Auch Apple TV+ sowie Apple Music versuchen den Nutzer mit den Inhalten der jeweiligen Services zu überzeugen.Wie 9to5Mac nun herausgefunden hat, geht Cupertino mit iOS 14.5 noch einen Schritt weiter: Apple scheint daran gelegen zu sein, dem Anwender speziell aufbereitete Benachrichtigungen ans iPhone zu senden. Dabei überprüft das Unternehmen, ob der Nutzer bereits einen seiner Dienste abonniert hat – und schlägt gegebenenfalls den Abschluss eines individuellen Abos oder den Bezug von Apple One vor. Wie diese Benachrichtigungen tatsächlich aussehen werden, ist bislang unbekannt. 9to5Mac hat sich an einem Konzept versucht:Die Musik-Anwendung erfährt dank iOS 14.5 so manche Verbesserung: Neue Menüs und Wischgesten erleichtern die Bedienung und kleine Abschnitte von Liedtexten lassen sich fortan per AirDrop, iMessage oder über ein Soziales Netzwerk teilen (siehe ). Von einer weiteren Neuerung berichtet 9to5Mac : Apple versucht zukünftig, regional unterschiedlichen Musikpräferenzen verstärkt Rechnung zu tragen, indem sogenannte „City Charts“ zur Verfügung gestellt werden. Dabei handelt es sich um täglich aktualisierte Wiedergabelisten von über 100 Städten weltweit. Unklar ist, ob Apple das Feature direkt mit dem finalen Release von iOS 14.5 freigibt.