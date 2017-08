Auszeichnung: Apple TV für Siri-Integration mit Emmy geehrt

Technical / Engineering Achievement Award 2017

Misunderstood

Siri als integraler Bestandteil des Apple TV 4

Die National Academy of Television Arts & Sciences hat dem Apple TV einen Emmy verliehen. Apple erhält die Auszeichnungfür die kontextbezogene Siri-Sprachnavigation der hauseigenen Set-Top-Box. Konkret geht es um herausragende Leistungen auf dem Feld der Suche von und Interaktion mit TV-Inhalten via Sprachsteuerung. Außer dem Apple TV wurden in besagter Kategorie auch Comcast, Universal Electronics (UEI) und Nuance Dragon TV geehrt.Der Emmy-Award zählt zu den bedeutendsten Fernsehpreisen in den USA. Außer TV-Produktionen werden auch technologische Innovationen des TV-Marktes regelmäßig prämiert . Apple hat bereits einige Emmy-Auszeichnungen erhalten, unter anderem für den TV-Werbespotim Jahr 2014.Als Apple 2015 die vierte Generation des Apple TV präsentierte, betonte der Konzern die neu hinzugekommenen Siri-Fähigkeiten des Geräts. Dazu gehören umfangreiche Suchfunktionen für Serien, Filme und Schauspieler. Zudem kommt Apples Sprachassistent auch mit komplexeren Aufgaben wie „Finde alle Komödien mit Leslie Nielsen“ zurecht.Siri weiß außerdem auf Fragen wie „Wer führt bei diesem Film Regie?“ meist eine Antwort. Falls Nutzer eine Dialogzeile verpasst haben sollten, können sie den jeweiligen Film per Sprachbefehl „Was hat er gesagt?“ um 15 Sekunden zurückspulen.