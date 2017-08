Apple TV: Deutlicher Verkaufsrückgang vor erwartetem Modell-Update mit 4K

Zu teuer und mit qualitativem Rückstand

Die Top 3 des Markts

Apple TV 5

Wenn man rein nach den Zahlen geht, welche die Analysefirma Parks Associates jetzt veröffentlicht hat, sieht es für Apple auf dem Markt für Streaming-Boxen nicht gut aus. Das Apple TV 4, inzwischen fast zwei Jahre alt, fällt im Vergleich zu den großen Konkurrenten immer weiter zurück. Anhand der Befragung von 10.000 Haushalten in den Vereinigten Staaten ermittelt die Studie einen Rückgang des Marktanteils von 19 auf 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Andere Studien gingen zuletzt sogar von nur noch annähernd 10 Prozent aus. Offizielle Verkaufszahlen veröffentlicht Apple leider nicht, sodass man auf die Ergebnisse der Marktstudien angewiesen bleibt.Ein Hauptgrund für den Rückgang dürfte die Kaufzurückhaltung der Kunden vor einem möglichen Produkt-Update sein. Zwar beziehen sich die Zahlen noch auf das erste Kalenderquartal 2017, allerdings waren schon damals erste Berichte zu dem Thema aufgekommen. Außerdem erfüllt das aktuelle Apple TV 4 einige Anforderungen nicht, welche die meisten Kunden inzwischen an eine Set-Top-Box haben und von der Konkurrenz auch mitgebracht werden. So soll erst die kommende Generation Unterstützung für 4K-Auflösung mitbringen, ebenso für HDR. Ohne diese Spezifikationen sind immer weniger Menschen bereit, das im Vergleich deutlich teurere Gerät von Apple zu kaufen.Der Parks-Studie zufolge befindet sich übrigens der gesamte Markt für Set-Top-Boxen in der Stagnation, da nur noch 33 Prozent der befragten US-Haushalte über eine solche verfügten. Im vergangenen Jahr waren es noch 36 Prozent. Unter diesen entscheiden sich aber immer mehr Kunden für die Angebote von Marktführer Roku, dessen Anteil von 33 auf 37 Prozent anwuchs. Das Online-Versandhaus Amazon konnte mit der enormen Steigerung von 16 auf 24 Prozent gleich auf Platz 2 durchstarten. Dabei ließ der Konzern nicht nur Apple hinter sich, sondern auch Googles Chromecast, der nach leichten Rückgängen auf einen Marktanteil von 18 Prozent kommt. Alle anderen Anbieter vereinen auf sich die übrigen 6 Prozent.Apple wird sicherlich versuchen, mit einem Apple TV 5 gegen den Trend anzukämpfen. Es ist noch unsicher, wann genau die neue Generation auf den Markt kommt, übereinstimmend sprechen die Gerüchte allerdings noch von diesem Jahr. Eine Möglichkeit besteht darin, dass es parallel zum iPhone 8 auf dem kommenden Event Anfang September präsentiert wird; möglicherweise ist es aber auch erst zum Weihnachtsgeschäft vorgesehen.Weiterführende Links: