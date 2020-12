Ausblick auf das Apple-Jahr 2021 – und allen Lesern einen guten Rutsch!

2021 – das Jahr des Macs



Neues Design für das MacBook Pro 16" mit M1X oder noch das bekannte Gehäuse? Neues Design für das MacBook Pro 16" mit M1X oder noch das bekannte Gehäuse?

Was passiert mit den Pro-Macs?



Ab 2021 findet man hier noch mehr Apple-Technologie vor Ab 2021 findet man hier noch mehr Apple-Technologie vor

Was man sonst noch für 2021 erwarten kann

Apple-intern begann das 2021 schon vor drei Monaten, denn der erste Tag des Geschäftsjahres ist bekanntlich immer der 1. Oktober. Für alle anderen in der Apple-Welt steht jetzt hingegen jetzt erst der Jahreswechsel an. Die Redaktion von MacTechNews.de bedankt sich bei allen Lesern für die Treue und wünscht einen guten Start ins Jahr 2021. Dies ist mit der Hoffnung verbunden, dass es in der Technikwelt genauso interessant wie 2020 weitergeht – wohingegen gesellschaftlich gerne wieder mehr Normalität eintreten darf. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was das neue Jahr so alles für die Apple-Welt zu bieten hat! Beachten Sie auch unsere momentan laufende Weihnachts- und Neujahrsaktion von Synium Software mit 50% Rabatt auf alle Programme: Während in älteren Apple-Zeiten (bis 2009) immer die MacWorld San Francisco den Startschuss ins Jahr gab, gibt es seitdem frühestens im März das erste große Apple-Ereignis. Für die Computerwelt dürfte 2021 ein ganz besonders wichtiges Jahr werden, denn es stehen wegweisende Ankündigungen an. Nachdem die Vorstellung der ersten drei Macs mit Apple-eigenen Prozessoren auf dem November-Event erfolgt war, erscheinen in den kommenden Monaten nämlich die ersten Pro-Modelle.Bisherigen Berichten zufolge macht das MacBook Pro 16" den Anfang (möglicherweise per Pressemitteilung, nicht als Event). Dieses soll das Performance-Niveau des MacBook Pro 13" deutlich übertreffen, denn der Chip setzt angeblich auf acht statt vier schnelle Kerne. Selbiges treffe auf den "kleinen" iMac zu, dessen Displaygröße auf 24" wachsen könnte. Gleichzeitig hieß es in verschiedenen Meldungen, Apple werde zusammen mit dem iMac auch eine dedizierte Grafiklösung anbieten, Codename "lifuka" . Unklar ist hingegen, ob diese nur für die Top-Modelle des großen iMacs erscheint oder ob Apple jene Option auch im Notebook-Bereich anbietet.Ebenfalls spannend wird, wie Apple dann den Pro-Bereich bzw. die absolute High-End-Schiene im Sortiment bedient. Angeblich soll es für das MacBook Pro 16" und den iMac zu einem etwas späteren Zeitpunkt auch Chips mit 16 Performance-Kernen geben. Man kann nur ahnen, in welche Rechenleistungs-Dimensionen die Geräte damit vorstoßen – wenngleich dann aber wohl ebenfalls aufwendigere Kühlung erforderlich ist. Ebenfalls noch 2021 könnte zudem der Nachfolger des aktuellen Mac Pro erscheinen und auf bis zu 32 Performance-Kerne setzen. Auch Grafik-Upgrades mit bis zu 128 Kernen waren im Gespräch, Bloomberg wies allerdings darauf hin, dass erst 2022 mit derlei Karten zu rechnen sei.Die erste Apple-Ankündigung des neuen Jahres dürften die Quartalszahlen sein, die allen bisherigen Einschätzungen zufolge wohl sensationell gut aussehen. Außerdem sagten die bekannten Leaker und Marktexperten iPad-Neuerungen für das Frühjahr voraus, auch eine neue Generation der AirPods bzw. AirPods Pro war im Gespräch. Etwas abwegig klang hingegen die Meldung , Apple stellte im Herbst ein Auto vor. Diesen Angaben widersprachen so ziemlich alle namhaften Quellen – und sehen frühestens 2024 die Zeit gekommen. Unterhalb dieser Meldung finden Sie noch einige weitere Artikel, die sich mit Vorhersagen für 2021 befassen.