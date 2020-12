Größeres Display, mehr Speicher, leichter: Neues iPad schon im Frühjahr?

Größeres Display, mehr Speicher, leichter

Apple schlüsselt seit einiger Zeit keine Verkaufszahlen mehr auf – und schon gar nicht gibt es konkrete Informationen, wie sich die einzelnen Serien innerhalb einer Produktfamilie schlagen. Allerdings deutete Apple in der Vergangenheit an, dass gerade das Einstiegs-iPad ein sehr nachgefragtes Produkt ist. Nachdem der iPad-Sektor jahrelang mit Rückgängen zu kämpfen hatte, gilt das iPad ohne Namenszusatz als Kassenschlager. Mit diesem Modell ist es Apple demnach gelungen, zumindest stückzahlenmäßig eine Kehrtwende hinzulegen. Apple verfolgt dabei die Strategie, halbwegs aktuelle Chips (meistens ein bis zwei Jahre alt) und klassisches Design (also Home-Button samt dicker Rahmen) anzubieten. Verglichen mit einem iPad Air oder iPad Pro mag dies inzwischen ein wenig altbacken wirken, das Preis-/Leistungsverhältnis ist allerdings ausgesprochen gut.Einem Bericht aus China zufolge plant Apple für kommendes Frühjahr eine Neuauflage. Unter anderem soll sich beim Display etwas tun, denn die Diagonale steigt demnach von 10,2" auf 10,5" – was immer noch etwas weniger als beim aktuellen iPad Air ist. Außerdem verbessere sich die Ausstattung, denn fortan verbaue Apple mindestens 64 GB Speicherkapazität. Momentan hat man entweder 32 GB oder gegen Aufpreis 128 GB. Nichts ändere sich hingegen an der biometrischen Authentifizierung per Fingerabdruck, denn Face ID bleibe weiterhin den höherpreisigen Modellen vorbehalten. Beim Gewicht gelinge es Apple, ein paar Gramm einzusparen, wenngleich der Bericht keine genauen Angaben macht.Was allerdings etwas merkwürdig klingt, ist die genannte Zeitplanung. Das iPad der achten Generation, also die Einstiegsserie, wäre im Frühjahr gerade einmal ein halbes Jahr alt. Die letzte Aktualisierung liegt nämlich noch nicht lange zurück, denn erst im September hatte Apple das günstigste Tablet auf A12-Prozessoren umgestellt. Schon im März (Apples üblicher Frühjahrstermin) eine Neuauflage mit A13 zu sehen, würde eine arg kurze Produktlaufzeit bedeuten.