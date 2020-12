iPhone 13 soll wieder zum gewohnten Zeitpunkt erscheinen

iPhone 13 wieder im regulären Rhythmus

TSMC senkt Produktion im zweiten Quartal 2021

Im Jahr 2020 hatte die Corona-Pandemie die Welt fest im Griff: Lieferketten wurden unterbrochen und viele Entwickler und Ingenieure arbeiten von zu Hause aus. Daher konnte Apple mit dem iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max sich nicht an den gewohnten Fahrplan der Vorjahre halten. Normalerweise kündigt Apple im September neue Modelle an und liefert diese wenig später aus. In diesem Jahr verschob Apple die Ankündigung auf Oktober – und nur das iPhone 12 und 12 Pro wurden noch im gleichen Monat ausgeliefert.Interessenten des iPhone 12 Pro Max und iPhone 12 mini mussten sich bis November gedulden – doch noch immer ist die Liefersituation schwierig. Bereits auf der letzten Quartalskonferenz sagte Apple-CEO Tim Cook, dass sich die Liefersituation nur langsam verbessern werden.Der in der Apple-Welt sehr bekannte Analyst Ming-Chi Kuo will erfahren haben, dass Apple das im kommende Jahr erscheinende "iPhone 13" wieder zum regulären Termin ankündigen und veröffentlichen will. Demnach wird Apple das iPhone 13 im September 2021 ankündigen und auch ausliefern – nicht erst im Oktober bzw. November. Für Apple hat die verspätete Ankündigung und die Lieferschwierigkeiten große Konsequenzen: Viele iPhones werden zu Weihnachten verschenkt – kann Apple nicht liefern, landen andere Geschenke unter dem Weihnachtsbaum.Laut Kuo ist die Nachfrage nach dem iPhone 12 Pro und Pro Max höher als erwartet ausgefallen – und hauptsächlich das Kameramodul, welches von Sony geliefert wird, ist für die momentane Liefersituation verantwortlich.TSMC hat angekündigt, die Produktion des Apple A14 im zweiten Quartal 2021 zurückzufahren. Apple setzt diesen Prozessor aktuell im gesamten iPhone-12-Lineup wie auch im iPad Air der vierten Generation ein. Doch laut Kuo sei dies völlig normal, da die Nachfrage normalerweise im Frühjahr abnehme und TSMC sich auf die Fertigung der Folgegeneration vorbereitet.