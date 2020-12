Nikkei: Neues Apple TV für 2021

2021 mit neuem Apple TV

Das Apple TV als Konsole?

Apple konnte dieses Jahr mit einer Fülle an neuer Hardware punkten: Neben den leistungsstarken ARM-Macs, der vierten Auflage des iPad Air, neuen Watch-Modellen und insgesamt fünf iPhone-Modellen (vier Varianten des iPhone 12 sowie das SE), veröffentlichte das Unternehmen zum Jahresende noch Bügelkopfhörer namens AirPods Max. Man möchte meinen, dass der Konzern nun für alle Bedürfnisse aktuelle Geräte im Portfolio hat – dem ist aber nicht der Fall: Anwender harren noch eines Updates der Desktop-Rechner und beim Apple TV mangelt es ebenfalls an der Ankündigung eines Nachfolgers. Ein neuer Bericht stellt diesen nun für nächstes Jahr in Aussicht.Bereits dieses Jahr erwarteten einige Marktbeobachter ein neues Apple TV – was angesichts des aktuellen Modells auch wenig verwunderlich ist. Das Apple TV 4K erschein bereits im September 2017 und muss sich mit dem nicht mehr ganz zeitgemäßen A10X-Chip begnügen. 2021 soll sich das ändern: In einem Bericht verweist Nikkei auf eine Quelle, die eine Neuauflage der Set-Top-Box für 2021 vorsieht. Es gilt als ziemlich sicher, dass Apple die Speicherausstattung des neuen Geräts verbessert: Derzeit stehen dem Nutzer nur 32 oder 64 GB zur Verfügung, Gerüchten zufolge könnte das neue Produkt mit bis zu 128 GB aufwarten. Leakern zufolge wolle Cupertino das Apple TV künftig mit einem A12X-Prozessor versehen – der profilierte Insider Fudge spricht gar von zwei unterschiedlichen Varianten: So plane das Unternehmen auch eine A14X-Version der Set-Top-Box sowie einen eigens für das Gerät entwickelten Controller. Damit könnte Cupertino neue Marktsegmente erschließen: Das Apple TV würde somit auch Videospielkonsolen Konkurrenz machen – mit Apple Arcade bietet das Unternehmen bereits ein Spiele-Abonnement für fünf Euro monatlich. Ob der Konzern tatsächlich zwei Versionen der Set-Top-Box plant und diese nächstes Jahr zum selben Zeitpunkt vorstellen wird, bleibt jedoch ungewiss. Allzu lange wird Apple aber mit dem Release eines Nachfolgers aufgrund der mittlerweile betagten Hardware des aktuellen Modells nicht mehr warten können.