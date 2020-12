MacTechNews wünscht frohe Weihnachtstage – 50% Rabatt auf alle Synium-Apps

Weihnachtsaktion von Synium Software

Das Team von MacTechNews wünscht Ihnen frohe Weihnachten und ein paar ruhige – vor allem aber gesunde – Tage zum Jahresausklang! Gleichzeitig möchten wir uns bei allen Lesern dafür bedanken, dass Sie MacTechNews regelmäßig besuchen, mitdiskutieren und damit Leben in die Seite bringen – dies bereits seit so vielen Jahren, denn im Frühjahr feierten wir unseren 18. Geburtstag Erfahrungsgemäß gibt es in den kommenden Tagen nur wenige Neuigkeiten in der Apple-Welt. Die meisten Unternehmen gönnen sich eine Pause, selbst Apples Entwicklungsabteilungen stehen derzeit fast still. Wir werden uns aber bemühen, Sie dennoch regelmäßig mit Meldungen zu versorgen. Beispielsweise erscheinen auch am kommenden Wochenende zwei Rewind-Artikel, außerdem ist ein Tipp in Planung, wie sich mit Kurzbefehlen dynamische Hintergrundbilder für iPhone und iPad erstellen lassen.Auch in diesem Jahr gibt es zu Weihnachten übrigens wieder eine Rabattaktion von Synium Software, unter anderem Betreiber von MacTechNews.de. Für kurze Zeit steht ein Rabatt von 50% auf alle Mac- und iOS-Apps von Synium zur Verfügung. Die folgenden Links führen alle direkt zu den entsprechenden Seiten im Mac App Store bzw. App Store.(32,99 statt 64,99 Euro)Die eigene Familiengeschichte erforschen und visualisieren – alleine oder gemeinsam mit Familienmitgliedern(16,99 statt 32,99 Euro)Die iOS- und iPadOS-Version von MacStammbaum. Vollwertige Ahnenforschung für iPhone und iPad(21,99 statt 43,99 Euro)Grafik- und Vektordesign – sowohl für ambitionierte Anwender als auch für Anfänger, die eine der unzähligen Vorlagen nutzen möchten(9,99 statt 19,99 Euro)Wandelt Pixel- in auflösungsunabhängige Vektorgrafiken um, die sich dann exportieren und in anderen Apps weiterbearbeiten lassen(19,99 statt 39,99 Euro)Persönliche Finanzverwaltung, Haushaltsbuch und Online-Banking – auch für iOS/iPadOS verfügbar (4,49 Euro)(29,99 statt 59,99 Euro)Das Screencasting-Studio – Mac-und iOS-Bildschirm aufnehmen und Screencast damit erstellen