Bericht: iPad Pro mit 12,9 Zoll und Mini-LED kommt früher als erwartet

iPad Pro 12,9" bis März 2021?

Zuerst Mini-LED, dann OLED?

Ein großer Bildschirm mit 120 Hz, sechs GB RAM und die Möglichkeit, mittels Apple Pencil Notizen und Annotationen vorzunehmen: Das iPad Pro taugt mittlerweile hervorragend zum Einsatz als Produktivgerät. Manchem Anwender ist das Gerät gar zum Ersatz für ein MacBook geworden: Dank dem Magic Keyboard versteht sich das Tablet auf ein Trackpad, außerdem erlaubt Apples Tastatur unterschiedliche Positionen und Blickwinkel des iPad Pro. Die aktuelle Variante des Tablets wurde aber nur an wenigen Stellen aufgebohrt: Neben einem schnelleren Prozessor stellt vor allem der LiDAR-Scanner ein Ausstattungsmerkmal dar, das beim Vorgängermodell nicht zu finden ist. Nächstes Jahr scheint Cupertino einen Schritt weiterzugehen – und könnte nach einem Jahr einen würdigen Nachfolger präsentieren.Einem neuen Bericht von DigiTimes zufolge soll das neue iPad Pro mit einem 12,9 Zoll großen Bildschirm bereits im ersten Quartal 2021 auf den Markt kommen – das aktuelle Modell ist seit März 2020 verfügbar. Der Artikel verweist auf Quellen, die den taiwanischen Zulieferer General In­ter­face Solution (GIS) für die Produktion entsprechender Panels verantwortlich sehen – dieser habe bereits in die Erweiterung der Produktionskapazitäten investiert und seine Tochtergesellschaft mit der Fertigung von Touch-Modulen für iPads sowie MacBooks beauftragt. Bei den Displays für das kommende iPad Pro mit 12,9 Zoll setze GIS auf die Mini-LED-Technologie.In der Vergangenheit gab es bereits einige Hinweise darauf, dass Apple Interesse an Mini-LED-Panels hat: So berichtete der Analyst Ming-Chi Kuo bereits früh von diesem Schwenk Apples – und erklärte anfangs, dass ein iPad Pro mit einem solchen Bildschirm im vierten Quartal 2021 auf den Markt komme, ehe er diese Prognose revidierte – und das erste Halbjahr des nächsten Jahres als Launch-Zeitraum für das kommende High-End-Tablet nannte. Mini-LED verspricht bessere Schwarzwerte sowie eine höhere Helligkeit – und stellt möglicherweise einen Zwischenschritt zu OLED-Panels im iPad dar.