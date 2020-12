Bericht: Apple-Auto schon nächstes Jahr – doch die Angaben sind unglaubwürdig

Autoentwicklung mehrfach bestätigt



Die aktuellen "Apple Cars" – Lexus mit Apple-Sensorik Die aktuellen "Apple Cars" – Lexus mit Apple-Sensorik

Die angebliche Roadmap

Bevorstehender Marktstart hätte mehr Spuren hinterlassen

Fazit

Momentan kursiert eine Meldung durch die Nachrichtenlandschaft, welche für große Überraschung sorgt. Die aus Taiwan stammende Economic Daily News meldet nämlich in einem ausführlichen Bericht, Apple wolle schon im nächsten Jahr den Automobilmarkt betreten und das Apple-Auto vorstellen. Die Entwicklung liege Jahre vor dem Zeitplan, weswegen der September 2021 ins Auge gefasst werden könne. Da es sich bei der genannten Publikation um eine namhafte Quelle handelt, diskutieren wir in dieser Meldung, was von den Angaben zu halten ist.Als Anfang 2015 sehr detaillierte Berichte aufkamen, Apple wolle innerhalb von fünf bis sechs Jahren ein komplettes Fahrzeug in Eigenregie entwickeln, gab es noch keine konkreten Belege. Apple lieferte diese aber recht bald nach, denn einerseits hinterließ die Abwerbetour durch die Automobilindustrie viele Spuren, andererseits registrierte sich das Unternehmen als Betreiber selbstfahrender Fahrzeuge. 2017 bestätigte dann sogar Tim Cook persönlich, Apple forsche an autonomen Systemen – das bislang anspruchsvollste je begonnene KI-Projekt, so der Apple-CEO.Der genannte Zeitplan einer Vorstellung im Herbst 2021 ist aber aus mehreren Gründen ziemlich unwahrscheinlich. Sämtliche anderen Berichte widersprechen den Einschätzungen. Ming-Chi Kuo geht beispielsweise von 2023 bis 2025 aus – wenn dann überhaupt ein komplettes Apple-Fahrzeug erscheint – DigiTimes zitiert andere Zulieferer, die von "sehr frühen Gesprächen" bezüglich des Produktionsstarts sprechen. Zwischen ersten Verhandlungen und tatsächlichen Vereinbarungen liegen normalerweise mehrere Jahre. Auch jüngste Meldungen bezüglich eines Auto-Chips, den Apple entwickelt und TSMC fertigt, legen keine Marktreife innerhalb weniger Monate nahe. Der Economic Daily News zufolge habe Apple sämtliche Absichten hingegen um zwei Jahre beschleunigen können – wenngleich es bis zum Beginn der Massenfertigung 2022 werden könne.Dazu kommt noch ein anderer Aspekt, denn neuartige Fahrzeuge, die in weniger als einem Jahr auf den Markt kommen, hätten sich sehr viel deutlicher vorab bemerkbar gemacht. Zwar hinterließ Apple viele Hinweise, doch der Markteintritt eines weiteren Herstellers wäre in der Branche ganz anders betrachtet worden. Von öffentlichen Erprobungen und Registrierungen (hier hat Apple weiterhin nur Lexus-Modelle angemeldet) über Produktionsvorbereitungen bis hin zur Errichtung eines Vertriebsnetzes reicht die Spanne der großen Projekte, welche vorab anzugehen sind. Dies ist kaum in nur neun Monaten zu schaffen.Es besteht eine gewisse Chance, dass sich Apple im Herbst 2021 erstmals zum Apple-Auto äußert und einen frühen Ausblick bietet. Ein Verkaufsstart erscheint angesichts der genannten Aspekte außerordentlich unwahrscheinlich. Noch immer bleibt zudem die Überlegung, ob es überhaupt Apples Ziel sein kann, den hart umkämpften Markt mit einem kompletten Produkt zu betreten. Von vielen Seiten wird nämlich schlicht infrage gestellt, inwieweit Apple hier etwas zu gewinnen hat. Daher hieß es in Diskussion auch oft, Apple stelle möglicherweise eine Art "autonomes Uber", jedoch kein Endkunden-orientiertes Fahrzeug vor.