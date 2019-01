Apples Spendenprogramm: So engagieren sich Mitarbeiter für wohltätige Zwecke

Spenden und freiwillige Arbeit



Quelle: Apple Quelle: Apple

Apples Engagement an einer Schule in Irland

Apple hat im Rahmen des Martin Luther King Day in den USA auf die vielfältigen Spenden- und Freiwilligen-Aktivitäten der eigenen Belegschaft aufmerksam gemacht. Demzufolge sammelte Apple über das firmeninterne „Giving Program“ in den letzten acht Jahren mehr als 365 Millionen US-Dollar für gemeinnützige Organisationen auf der ganzen Welt.Apple verdoppelt über das hauseigene Spendenprogramm die von Mitarbeitern für wohltätige Zwecke bereitgestellten Geldbeträge. Dazu zählen mittlerweile auch 32 chinesische Wohltätigkeitsorganisationen – darunter die China Foundation for Poverty Reduction, die 2018 über 175.000 Menschen in 24 Provinzen bei der Katastrophenhilfe und -vorsorge unterstützte.Ebenso bezuschusst das Unternehmen die Freiwilligentätigkeiten der eigenen Angestellten. So kamen allein im Jahr 2018 eine Summe von 125 Millionen US-Dollar und 125.000 Stunden an freiwillig geleisteter Arbeit zusammen.Apple nennt in der Pressemitteilung viele einzelnen Beispiele, wie Mitarbeiter des Unternehmens anderen Menschen mit Geld oder Arbeitseinsatz helfen. Angestellte des Unternehmens arbeiten etwa ehrenamtlich für die Programmierklasse an der Terence MacSwiney School in Cork (Irland), die in der Nähe von Apples dortigem Campus liegt und wirtschaftlich gegenüber vielen anderen Schulen benachteiligt ist. Einmal pro Woche kommen über ein Dutzend Freiwillige zu der Bildungseinrichtung und unterrichten. Dabei geht es um Themen wie Programmieren, Zeichnen, Fotografie, Musik und Video.