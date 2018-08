Tim Cook spendet millionenschweres Aktienpaket für wohltätige Zwecke

Cook spendet Teil seiner Apple-Aktien

Tim Cook hat ein größeres Apple-Aktienpaket an eine nicht genannte Wohltätigkeitsorganisation gespendet. Dies geht aus einem Eintrag der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC hervor . Demzufolge handelt es sich um 23.215 Aktien des Unternehmens mit einem aktuellen Marktwert von fast fünf Millionen US-Dollar (bei einem Preis von etwa 215 US-Dollar pro Aktie).Unternehmenschefs in den USA sind nicht dazu verpflichtet, den Empfänger einer wohltätigen Spende zu nennen. Nur der Vorgang an sich muss dokumentiert werden. Daher ist nur die Anzahl der Aktien bekannt, die Cook spendete. Es gibt keine Hinweise darauf, wer das Aktienpaket erhielt. Cook besitzt insgesamt 878.425 Apple-Aktien. Deren momentaner Wert beträgt zusammengerechnet fast 189 Millionen US-Dollar.Der Apple-CEO engagiert sich schon seit Jahren karitativ. 2014 etwa unterstützte er die Bürgerrechtskampagne Project One America, die sich für eine Gleichstellung der LGBT-Community in den US-Bundesstaaten Alabama, Arkansas und Mississippi einsetzte. Außerdem spendete er Geld an Einrichtungen wie Schulen, Universitäten und das Robert F. Kennedy Center for Justice & Human Rights. Cook kündigte bereits an, sein gesamtes Vermögen bis zu seinem Lebensende „systematisch“ an verschiedene Wohltätigkeitsorganisation spenden zu wollen.