250.000 US-Dollar: Apple spendet für behindertenfreundliche Spielplatz-Anlage in Kalifornien

Apple spendet für behindertengerechte „Innovation Zone“

Apple wird ein Projekt der Magical Bridge Foundation finanziell unterstützen, das insbesondere Kindern und Erwachsenen mit Behinderungen zugute kommt. Es geht um einen eigenes Parksegment in Sunnyvale (Kalifornien), das größtenteils aus einer Spielplatz-Anlage besteht.Die neue Sektionsoll ein „dynamischer Bereich innerhalb des Sunnyville-Spielplatzes für Menschen jeden Alters werden, der dazu einlädt, sich zu treffen, gemeinsam zu lernen und zu forschen“. Apple beteiligt sich mit 250.000 US-Dollar an dem Projekt.Die Magical Bridge Foundation möchte laut Selbstbeschreibung den innovativen Geist des Silicon Valley nutzen, um über dieeinzigartige und interaktive Spiel-Erlebnisse zu realisieren, die Technologie, Kunst und Design vereinen. Die Teilhabe soll für Menschen mit und ohne Behinderungen gleichermaßen möglich sein und ein Höchstmaß an Inklusion bieten.Magical-Bridge-Mitgründern Olenka Villarreal lobt Apple und die anderen Partner – wie LinkedIn – für ihr Engagement für die Gemeinde, ihre Einwohner und Besucher. Die Foundation sammelt weiterhin Spenden, um das Ziel von 3,3 Millionen US-Dollar zu erreichen. Mithilfe des Betrags könnte der Bau im Herbst 2018 beginnen und eine Eröffnung für 2020 anvisiert werden.